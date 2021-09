WhatsApp adopte la fonctionnalité IG que tout le monde utilise et voici à quoi cela ressemble dans la version bêta | La technologie

WhatsApp apporte un changement très subtil dans la conception des conversations et les bulles varient en couleur et en conception dans la dernière version bêta.

Certaines mises à jour de WhatsApp sont particulièrement frappantes lors de la mise en œuvre de fonctions et de nouvelles fonctionnalités qui modifient l’utilisation habituelle de l’outil, mais il y en a également d’autres qui visent à rendre l’application plus moderne ou plus agréable à l’œil.

Un exemple se trouve dans le refonte des bulles de chat qui a été vue dans les dernières bêtas WhatsApp pour Android et iOS, tel que partagé sur XDA Developers. À titre de précision, par bulles, nous entendons l’arrondi du texte dans chaque ligne de conversation.

Les versions normale et sombre subissent une refonte qui les transforme bulles en plus allongées et arrondies, mais on observe aussi comment le vert change légèrement. Dans l’image ci-dessous, il est possible de comparer, à gauche vous pouvez voir le design classique et à droite le nouveau.

C’est sûrement un changement qui n’est pas détecté s’il n’est pas comparé à la version actuelle, mais il donne une meilleure image à l’œil. La couleur est plus agréable et l’arrondi sur les côtés est plus dynamique., Au moins à notre avis.

On ne sait pas quand cette nouvelle arrivera sur WhatsApp, mais pour le moment, elle peut être trouvée dans les différentes versions bêta qu’il existe et la mise à jour ne prendra sûrement pas longtemps à tous les utilisateurs. Le changement est assez agréable et minime.

Pendant ce temps, sur Facebook, ils continuent de travailler sur une multitude de Les nouvelles les plus importantes qui vont probablement changer WhatsApp de manière beaucoup plus approfondie, comme pouvoir écouter les audios avant de les envoyer, mais ce sont les petites modifications qui rendent parfois une application plus agréable pour tout le monde.