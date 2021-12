WhatsApp ajoute de nouvelles options de suppression automatique, vous permettant de définir tous vos fils de discussion sur l’auto-effacement

Au milieu de la controverse en cours autour de la décision de Meta d’introduire le cryptage de bout en bout par défaut dans toutes ses applications de messagerie, WhatsApp ajoute une autre fonctionnalité de confidentialité, avec la possibilité de définir tous vos fils de messages pour qu’ils soient supprimés automatiquement après 24 heures, 7 jours ou 90 jours.

Comme expliqué par WhatsApp :

« Les utilisateurs de WhatsApp auront désormais la possibilité d’activer la disparition des messages par défaut pour toutes les nouvelles discussions. Lorsqu’il est activé, tous les nouveaux chats en tête-à-tête que vous ou une autre personne commencez seront configurés pour disparaître à la durée choisie, et nous avons ajouté une nouvelle option lors de la création d’un chat de groupe qui vous permet de l’activer pour les groupes que vous créez. Cette nouvelle fonctionnalité est facultative et ne modifie ni ne supprime aucune de vos discussions existantes. »

Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle option « Minuteur de message par défaut » vous permettra de configurer vos discussions pour qu’elles disparaissent après une période de temps définie.

Lorsque cette option est activée, un message s’affichera dans vos discussions pour informer les autres qu’il s’agit de la valeur par défaut que vous avez choisie.

« Cela montre clairement que ce n’est rien de personnel – c’est un choix que vous avez fait sur la façon dont vous souhaitez communiquer avec tout le monde sur WhatsApp à l’avenir. Bien sûr, si vous avez besoin qu’une conversation particulière reste permanente, il est facile de revenir en arrière.

La confidentialité des messages est une caractéristique clé de WhatsApp, et ce nouvel ajout sera sans aucun doute bien accueilli par beaucoup – bien que, comme indiqué, la société mère de WhatsApp, Meta, soit actuellement confrontée à diverses batailles, dans diverses régions, à propos de sa décision d’adopter le cryptage par défaut dans toutes les discussions. dans Messenger et Instagram Direct, en passant en direct avec WhatsApp.

L’image d’ensemble pour Meta est la fusion de tous ses outils de messagerie, permettant l’interopérabilité – donc si vous utilisez Instagram mais que votre ami utilise WhatsApp, vous pourrez toujours discuter entre eux sur chaque application.

Afin de faciliter cela, cependant, Meta doit soit réduire le statut de cryptage dans WhatsApp, soit mettre les autres à jour. Et compte tenu du recul que WhatsApp a vu lorsqu’il a annoncé un changement relativement mineur dans le partage des données des utilisateurs l’année dernière, il semble que cette dernière soit la seule option, ce qui augmentera l’utilité, tout en rendant potentiellement le réseau d’applications de Meta plus difficile à diviser, si antitrust préoccupations conduisent à une telle recommandation.

Mais diverses autorités affirment que l’ajout de plus de cryptage sur les réseaux de Meta contribuera à protéger les activités criminelles, rendant ces réseaux à la fois plus faciles d’accès pour les criminels, tout en rendant leurs actions plus difficiles à suivre. Théoriquement, avec le cryptage ajouté, personne, pas même Meta lui-même, ne pourra accéder au contenu des discussions privées, ce qui, selon les autorités, rendra plus difficile pour les forces de l’ordre de traquer et d’attraper de tels groupes sur les trois plates-formes.

Meta a cherché à rassurer qu’il maintiendra un niveau de sécurité, bien que ces mesures ne répondent pas vraiment aux principales préoccupations. Meta a également retardé le déploiement complet du cryptage E2E dans ses applications jusqu’en 2023, mais il reste encore du chemin à parcourir pour s’assurer que toutes les parties sont à l’aise avec l’arrangement, et que Meta ne verra pas d’autres sanctions ou application en conséquence.

C’est pourquoi ce nouveau lancement arrive à un moment intéressant, Meta poussant une fois de plus ses paramètres de confidentialité encore plus loin, au milieu de ce débat en cours.

Vraiment, c’est plus de contrôle pour les utilisateurs, ce qui, dans la majorité, sera bénéfique, mais il y a des segments et des lacunes dans cette approche qui pourraient aggraver les problèmes.

Quoi qu’il en soit, il semble que Meta avance, ce qui signifie plus d’options de confidentialité pour vos discussions.