WhatsApp ajoute des packs d’autocollants colorés pour pousser son service de paiement en Inde

WhatsApp compte l’Inde parmi ses plus grands marchés et propose souvent des fonctionnalités localement pertinentes pour répondre à ses millions d’utilisateurs là-bas. Le service de paiement de l’application de messagerie a été piloté dans le pays et est devenu public il y a quelque temps, mais l’accueil a été tiède jusqu’à présent. Pour susciter un peu d’enthousiasme pendant la saison des fêtes en cours, WhatsApp ajoute un total de cinq packs d’autocollants avec de nombreuses références culturelles sur la façon dont les Indiens gèrent leur argent que seul desis obtiendra.

Que ce soit pour un cadeau Rakhi ou pour demander Eidi, il y a beaucoup de choses amusantes dans ces autocollants qui mettront un sourire sur votre visage ou celui de votre destinataire. Toutes ces nuances culturelles proviennent des artistes locaux avec lesquels WhatsApp s’est associé pour créer ces autocollants : Anjali Mehta, Anuja Pothireddy, Mira Malhotra, Neethi et Osheen Siva. Lors d’un paiement dans WhatsApp, vous aurez désormais la possibilité d’attacher l’un de ces autocollants pour y ajouter une touche personnelle, bien que vous puissiez également les envoyer sans paiement. Ces nouveaux packs sont déjà disponibles pour tout le monde à télécharger sur WhatsApp, mais vous pouvez jeter un œil aux captures d’écran ci-dessous avant de les installer.

L’idée de paiements intégrés à l’application de messagerie que tout le monde utilise était prometteuse et aurait pu établir WhatsApp dans l’espace de paiement. Cependant, l’application de messagerie appartenant à Facebook est arrivée un peu tard à la fête. Google Pay et PhonePe dominent déjà le marché indien de l’UPI, laissant peu de place aux nouveaux entrants, même aussi ingénieux que WhatsApp.

Avec ces nouveaux autocollants, WhatsApp tente de pousser les utilisateurs indiens vers son propre service de paiement pour des cas d’utilisation étroitement liés à la culture indienne, qu’il s’agisse du shagun ka lifafa ou de l’obtention d’argent de la part de vos proches en tant qu’aashirwaad lorsqu’ils vous rendent visite. Dans tous les cas, ces autocollants devraient toujours être amusants à utiliser même si vous n’utilisez pas WhatsApp Pay.

