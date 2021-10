WhatsApp ajoute Meta à son nom, vous savez donc qu’il fait partie du nouveau Metaverse | La technologie

Tout comme il y a deux ans, WhatsApp a maintenant une nouvelle désignation de nom qui prendra probablement un certain temps pour s’y habituer.

Il y a quelques jours, Facebook a changé son nom en Meta, dans le même événement où ils en ont surpris beaucoup dans le but de remplacer les réseaux sociaux, notamment en référence à Facebook, par une sorte de Metaverse.

La polémique est servie, avec de nombreux détracteurs à cet égard et avec les doutes d’un public qui ne sait pas exactement dans quel sens regarder après tous les événements de fuites du passé.

Et c’est que l’entreprise en général change son nom en Meta, et cela affectera également le reste des applications de l’entreprise telles que Facebook ou Instagram, mais il semble que le premier sera WhatsApp, qui dans sa dernière version bêta reflète déjà le nom de « WhatsApp de Meta ».

S’il y a quelques années, des applications telles qu’Instagram, Facebook et WhatsApp étaient accompagnées de leur nom Facebook, elles changent maintenant à nouveau pour refléter le nouveau nom de Meta. C’est un changement découvert par wabetainfo dans le version bêta 2.21.220.14 et cela peut être vu à la fois au démarrage de l’application et également dans les paramètres de WhatsApp.

Dans cette version bêta, il y a aussi une petite mise à jour concernant la capacité que nous allons avoir maintenant évaluer les messages reçus des comptes commerciaux.

Avec cela, le client pourra évaluer l’aide reçue par les comptes commerciaux, pouvant évaluer les messages. Les entreprises recevraient ces notes mais elles seraient totalement privées, sans connaître la personne qui les a envoyées, alors que WhatsApp ne pourrait pas voir le contenu du message, seulement le compte professionnel.

De nombreux autres changements sont à venir pour WhatsApp, non seulement en ce qui concerne une partie de son nom, mais également de nombreuses autres fonctionnalités qui pourraient avoir une plus grande importance tout au long de 2022.