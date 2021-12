WhatsApp ajoute une nouvelle option pour prévisualiser les messages vocaux avant de les envoyer

Voici un ajout simple mais pratique. Aujourd’hui, WhatsApp a ajouté une nouvelle option pour prévisualiser vos messages vocaux avant de les envoyer, afin que vous puissiez être plus sûr que vous sonnez comme vous l’attendez.

Si, bien sûr, vous êtes à l’aise d’entendre votre propre voix sur un enregistrement.

Pour la plupart d’entre nous, entendre notre propre voix peut être une expérience choquante, car vous ne sonnez pas, extérieurement, comme vous le faites dans votre propre tête. Mais si vous êtes au-dessus du facteur grincer des dents, cela pourrait être un moyen pratique de vous assurer que vos messages vocaux sont comme vous le souhaitiez, ce qui pourrait aider à améliorer la communication via l’option.

La messagerie vocale est particulièrement populaire en Inde, où de nombreuses langues sont parlées, mais tout le monde ne peut pas lire et écrire tous les dialectes aussi bien qu’ils peuvent être capables de les interpréter par la voix. C’est pourquoi Meta s’est efforcé d’ajouter plus de fonctionnalités vocales, et c’est peut-être la raison pour laquelle Clubhouse connaît un succès continu sur le marché indien, qui est désormais la clé de sa croissance future.

WhatsApp est l’application de messagerie la plus utilisée dans la région, de loin, et en tant que telle, l’ajout de plus de fonctionnalités vocales dans le processus pourrait être d’une grande aide pour maximiser l’utilité et garder les gens connectés via les messages WhatsApp.

Et il peut également être utile de revérifier ce que vous partagez et de vous assurer qu’il n’y a pas de place pour une mauvaise interprétation.

C’est un ajout assez basique, mais néanmoins potentiellement précieux.