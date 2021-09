WhatsApp a commencé à autoriser la migration de l’historique des discussions d’Android vers iOS

WhatsApp a réorganisé ses fonctionnalités les unes après les autres. Outre l’introduction d’une nouvelle bulle de discussion, d’une réaction aux messages emoji et d’une prise en charge multi-appareils, l’application de messagerie travaille également à l’amélioration de sa fonctionnalité « dernière vue ». Désormais, les utilisateurs ont une autre option pour gérer leur dernière vue sur l’application.

Actuellement, les utilisateurs peuvent choisir entre « Tout le monde », « Mes contacts », « Personne » pour leur dernière activité vue, mais ils peuvent désormais cocher une autre option, à savoir « Mes contacts sauf… », rapporte WABetainfo le site de suivi des applications. Comme son nom l’indique, avec cette option, l’utilisateur peut laisser tout le monde voir le dernier vu, à l’exception des contacts spécifiques dont il souhaite se cacher. L’option est actuellement disponible pour afficher le statut de WhatsApp maintenant, mais sera également bientôt ajoutée à “Last Seen”.

De plus, lorsqu’ils désactivent « Dernière visite » pour certains contacts, ils ne peuvent pas non plus voir leur activité « Dernière visite » comme c’est le cas dans le cas de « Personne ». La coche bleue n’apparaîtra pas non plus dans ce cas.

Quand WhatsApp déploiera cette fonctionnalité

Pour l’instant, on ne sait pas quand cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs de WhatsApp. Actuellement, il est développé pour les utilisateurs d’iOS et sera bientôt déployé pour les utilisateurs d’Android.

Migration de l’historique des discussions d’iOS vers Android

WhatsApp a commencé à autoriser la migration de l’historique des discussions d’Android vers iOS pour les téléphones Samsung fonctionnant sous Android 10 ou version ultérieure, mais sera bientôt également disponible pour d’autres marques de téléphones Android.

WhatsApp indique que les messages seront transférés vers Android sans avoir à les partager avec l’entreprise au cours du processus. Le transfert de données comprend également des messages vocaux, des vidéos et des photos. Cependant, il n’inclura pas les messages de paiement peer-to-peer et l’historique des appels. Les messages seront directement transférés sans être accumulés dans le stockage en nuage. Les utilisateurs doivent envoyer séparément les données vers le stockage cloud via Chat BackUp.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.