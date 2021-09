WhatsApp annonce des sauvegardes chiffrées de bout en bout sur iCloud

WhatsApp a annoncé aujourd’hui qu’il apportait des sauvegardes de chat chiffrées de bout en bout sur iCloud et Google Drive.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré :

Nous ajoutons une autre couche de confidentialité et de sécurité à WhatsApp : une option de cryptage de bout en bout pour les sauvegardes que les gens choisissent de stocker dans Google Drive ou iCloud. WhatsApp est le premier service de messagerie mondial à cette échelle à offrir une messagerie et des sauvegardes chiffrées de bout en bout, et y parvenir était un défi technique très difficile qui nécessitait un cadre entièrement nouveau pour le stockage des clés et le stockage en nuage sur tous les systèmes d’exploitation.

Cela signifie que les utilisateurs auront désormais la possibilité de crypter de bout en bout les sauvegardes de leurs discussions dans le cloud, corrigeant ce qui était une faille majeure dans la plate-forme par ailleurs sécurisée qu’est WhatsApp.

La société affirme qu’il s’agit du premier service de messagerie mondial à offrir à la fois une messagerie E2E et des sauvegardes sur iCloud et Google Drive et affirme qu’elle a dû surmonter des défis techniques incroyables. La société affirme qu’à la suite des modifications, les sauvegardes chiffrées ne seront accessibles qu’aux utilisateurs, ni WhatsApp ni Apple/Google ne pouvant déchiffrer les messages.

La nouvelle fonctionnalité sera déployée dans « les semaines à venir », ce qui donnera aux utilisateurs une clé de cryptage à 64 chiffres qu’ils pourront stocker hors ligne ou un mot de passe, explique TechCrunch :

Dans les “semaines à venir”, les utilisateurs de WhatsApp verront une option pour générer une clé de cryptage à 64 chiffres pour verrouiller leurs sauvegardes de chat dans le cloud. Les utilisateurs peuvent stocker la clé de cryptage hors ligne ou dans un gestionnaire de mots de passe de leur choix, ou ils peuvent créer un mot de passe qui sauvegarde leur clé de cryptage dans un « coffre-fort de clés de sauvegarde » basé sur le cloud que WhatsApp a développé. La clé de cryptage stockée dans le cloud ne peut pas être utilisée sans le mot de passe de l’utilisateur, qui n’est pas connu par WhatsApp.

Cette décision est un grand pas en avant pour la confidentialité et la sécurité sur WhatsApp, car elle continue de se battre contre des rivaux comme Signal pour gagner les utilisateurs les plus soucieux de leur vie privée.

