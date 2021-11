WhatsApp apporte deux nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les utilisateurs indiens ; Tout ce que tu as besoin de savoir

Les nouvelles fonctionnalités ont été introduites pour améliorer la sécurité de leurs utilisateurs.

WhatsApp a ajouté de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour ses clients indiens, notamment des rapports au niveau des messages et des appels flash. La fonction de rapport au niveau des messages peut être utilisée pour signaler des comptes en marquant des messages spécifiques. Une autre fonctionnalité est l’appel flash en plus de l’option de vérification par SMS obligatoire lors du processus d’inscription sur WhatsApp.

Les nouvelles fonctionnalités ont été introduites pour améliorer la sécurité des utilisateurs. Outre sa fonction de cryptage de bout en bout, les autres fonctionnalités de sécurité offertes par l’application Meta sont le contrôle de ce qu’il faut partager, le blocage des contacts, le verrouillage des applications avec Face et Touch ID, et la disparition des messages, etc.

Avec la nouvelle fonction flash, les utilisateurs peuvent vérifier leur numéro de téléphone via des appels automatisés au lieu de SMS pendant qu’ils configurent WhatsApp sur un nouvel appareil ou le réinstallent sur un combiné. La fonctionnalité est également disponible pour les utilisateurs d’Android. Et en utilisant le chemin, WhatsApp peut appeler le téléphone et vérifier automatiquement sans action de vérification par SMS. Selon WhatsApp, il s’agit d’une option beaucoup plus sûre car elle se déroule dans l’application.

Dans l’autre fonctionnalité, les utilisateurs peuvent signaler un message spécifique pour signaler un compte. On peut simplement appuyer longuement sur un message spécifique pour bloquer ou signaler un utilisateur. WhatsApp a en outre déclaré avoir interdit plus de 2,2 millions de comptes en septembre. Les comptes ont été bannis grâce à des outils automatisés mis en place par WhatsApp pour retracer les comptes louches.

Les autres fonctionnalités de sécurité introduites par WhatsApp sont la possibilité de contrôler qui peut voir une photo de profil d’utilisateur, son statut et sa dernière vue. De plus, l’application propose également une vérification en deux étapes aux utilisateurs pour ajouter un niveau de sécurité supplémentaire. Il existe des paramètres de confidentialité de groupe qui permettent aux utilisateurs de contrôler qui les ajoute.

De plus, des messages disparaissants, View Once ont également été introduits pour améliorer la sécurité des utilisateurs.

