WhatsApp apporterait un grand changement à sa fonction de rapport de message

Plus tôt ce mois-ci, un rapport de ProPublica a soulevé des inquiétudes concernant le système de révision de contenu de WhatsApp et a affirmé que l’application de messagerie appartenant à Facebook portait atteinte à la vie privée de ses utilisateurs.

Alors que Facebook a nié les allégations et a souligné l’importance du système pour “prévenir les pires abus sur Internet”, WhatsApp a désormais ajouté la possibilité de signaler un message spécifique avec la dernière version bêta de son application Android.

La fonctionnalité donne aux utilisateurs un contrôle total sur les messages qu’ils souhaitent transmettre à WhatsApp. Comme on peut le voir dans les captures d’écran partagées par WABetaInfo, la dernière mise à jour bêta de WhatsApp permet aux utilisateurs de signaler des messages spécifiques à partir de discussions individuelles et de groupe. Vous pouvez également signaler des messages spécifiques reçus d’un compte professionnel.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le système actuel de signalement des messages de WhatsApp permet uniquement aux utilisateurs de signaler un contact. Une fois que vous avez signalé quelqu’un, les cinq messages les plus récents sont transmis à l’équipe de modération de WhatsApp. Facebook dit que cela est fait pour aider les modérateurs à mieux comprendre le contexte et à décider si la personne doit être bannie ou non.

Si vous avez installé la dernière version bêta de WhatsApp sur votre téléphone, vous devriez voir une nouvelle option “Rapport” lorsque vous sélectionnez un message spécifique. Étant donné que la fonctionnalité est déjà fonctionnelle dans la dernière version bêta, il ne lui faudra peut-être pas très longtemps pour se frayer un chemin vers les meilleurs téléphones Android sur le canal stable. En plus d’Android, la fonctionnalité est désormais disponible dans la dernière version bêta d’iOS.

Le changement intervient moins de deux semaines après que WhatsApp est devenu la première application de messagerie populaire à offrir un cryptage de bout en bout pour les sauvegardes de chat. La fonctionnalité est actuellement déployée pour les utilisateurs du monde entier et peut être utilisée pour protéger les sauvegardes sur Google Drive et iCloud.

montre connectée

Test Fitbit Charge 5 : du bracelet basique à la pseudo smartwatch

Le Charge 5 est le dernier tracker de fitness de Fitbit, et c’est facilement le meilleur groupe de l’entreprise à ce jour. Il a été mis à jour pour refléter le nouveau langage de conception de Fitbit comme on le voit sur les modèles Luxe, Versa 3 et Sense, et il comporte certains de ses capteurs de santé les plus avancés. Même s’il s’agit du groupe de fitness le plus cher de Fitbit, nous pensons toujours que vous devriez considérer cet appareil par rapport à la plupart des montres connectées Android.