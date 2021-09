WhatsApp aura des bulles de discussion sur les appareils iPhone | Pixabay

Récemment, le célèbre application WhatsApp a présenté un nouveau design dans les bulles de discussion sur iPhone, quelque chose que les utilisateurs de ce système d’exploitation attendaient sans aucun doute depuis longtemps.

C’est vrai, WhatsApp a modifié le design et la couleur du bulles chat sur iPhone, et nous vous dirons comment vous pouvez les obtenir si vous ne les avez pas encore.

WhatsApp est entièrement gratuit, sans frais ni abonnement, puisqu’il utilise la connexion 5G, 4G, 3G, 2G, EDGE ou Wi-Fi de votre téléphone, au lieu des minutes de voix ou de messagerie de votre forfait.

La fameuse application de Service de messagerie WhatsApp continue ses mises à jour et présente cette fois un nouveau design et une nouvelle couleur pour les bulles de discussion de l’iPhone.

Donc, si vous possédez l’un des appareils iOS d’Apple, vous pourrez très bientôt obtenir ce nouveau design.

Le modèle de cette nouvelle mise à jour a une couleur verte plus foncée et les bulles de discussion sont plus arrondies, et il convient de noter que vous ne pouvez voir ces détails que dans la version bêta de WhatsApp 2.21.13.2.

L’application WhatsApp proposera un programme bêta, c’est-à-dire l’application d’origine convertie en version d’essai, qui comprend plusieurs des nouvelles fonctions que l’application implémente pour les utilisateurs.

Ensuite, nous vous laisserons les étapes pour installer la version bêta de WhatsApp sur votre appareil iOS, et de cette façon, vous avez la mise à jour de WhatsApp pour iPhone, comme les nouvelles bulles de discussion, ainsi que le mode multi-appareil, parmi autres.

La première chose à faire est de télécharger l’application TestFlight depuis l’App Store. Une fois que vous l’avez installé, ouvrez simplement ce lien pour postuler à un poste dans WhatsApp Beta pour iPhone. Vous serez maintenant redirigé vers TestFlight. Cliquez sur Accepter pour obtenir le travail et il ne faudra pas longtemps pour que la version bêta de WhatsApp soit installée sur votre téléphone. Il est à noter que sur iPhone, les participants à la bêta de WhatsApp sont un peu plus limités.

D’autre part, au cours de cette année 2021, WhatsApp a présenté quelques mises à jour pour continuer à améliorer l’expérience d’utilisation pour les millions de personnes qui l’utilisent chaque jour.

Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également annoncé que les utilisateurs pourront réagir à un message WhatsApp au lieu de répondre ainsi que sur Facebook.