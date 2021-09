WhatsApp aura un grand changement dans vos notes vocales Découvrez-le! | Pixabay

Le célèbre Plate-forme WhatsApp a présenté le changement le plus important dans les notes vocales que vous voudrez sûrement savoir, alors continuez à lire pour savoir ce qui va bientôt changer.

Finalement, le application WhatsApp a écouté les utilisateurs et c’est ainsi que le nouvel outil de mémos vocaux fonctionnera dans l’application.

La fameuse application de Service de messagerie Petit à petit, il est devenu l’une des applications préférées pendant la saison du coronavirus pour ses outils qui facilitent le télétravail.

Nous pouvons envoyer des photos, des SMS, des vidéos, des éléments multimédias et bien sûr des messages vocaux et il est devenu de plus en plus populaire de laisser un rappel à une personne ou peut-être d’utiliser des notes vocales pour synthétiser l’intégralité d’une déclaration.

C’est ainsi que certaines astuces ont été découvertes pour pouvoir écouter les audios, cependant, elles étaient toujours basées sur des erreurs de programmation ou étaient des programmes externes et maintenant, ce changement sera appliqué nativement.

Récemment, il a été signalé que ce nouvel outil a été introduit dans la version bêta de WhatsApp, qui ajoute essentiellement une étape à l’envoi de messages vocaux pour avoir le temps de les écouter.

WaBetaInfo rapporte qu’il est déjà disponible dans la version bêta d’Android et iOS et que ce n’est qu’une question de semaines avant qu’il n’atteigne la version finale de l’application mobile.

Maintenant, lorsque nous aurons fini d’enregistrer un audio, nous obtiendrons les ondes sonores, la durée d’enregistrement et le bouton de pause ou de reprise.

En bas, vous trouverez la corbeille au cas où vous souhaiteriez supprimer le message tel qu’il est actuellement.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les messages audio sont arrivés sur WhatsApp en 2013, et sans aucun doute depuis lors, ils sont devenus un outil essentiel lorsque vous n’avez pas la capacité d’écrire, mais beaucoup l’utilisent de manière incorrecte ou en abusent. comme s’il s’agissait d’un appel, ils envoient des notes vocales de 20 minutes ou plus, bien qu’il y ait la fonction pour les reproduire à double vitesse de toute façon, cela s’avère trop long.

Donc, pour vous éviter de trouver votre téléphone portable à votre oreille pendant plusieurs minutes, il existe une nouvelle astuce qui fonctionne à la fois pour les téléphones Android et Apple iOS.

Il est important de préciser qu’il sera nécessaire d’installer une application externe que vous pourrez télécharger depuis le Google Play Store et l’iPhone App Store.