WhatsApp bloque deux millions de comptes en Inde

in

16/07/2021 à 8h55 CEST

SPORT.es

WhatsApp a déclaré avoir bloqué plus de deux millions de comptes en Inde en mai et juin pour avoir enfreint les règles. Le service a affirmé que 95% de ces utilisateurs ont été bloqués pour avoir enfreint les limites du nombre de fois que les messages peuvent être transférés en Inde. Les soumissions ont été faites par WhatsApp dans son premier rapport de conformité mensuel en vertu des nouvelles règles informatiques controversées de l’Inde.

L’Inde est le plus grand marché WhatsApp avec environ 400 millions d’utilisateurs. Le service de messagerie appartenant à Facebook a déclaré que son “objectif principal” était d’empêcher les comptes indiens d’envoyer des messages nuisibles ou indésirables à grande échelle. En utilisant une technologie avancée d’apprentissage automatique, WhatsApp interdit environ huit millions de comptes dans le monde chaque mois.

Deux millions de comptes en Inde envoyant un “taux de messages élevé et anormal” ils n’ont été interdits qu’en Inde entre le 15 mai et le 15 juin, a indiqué le service. Le service identifie un compte indien comme un compte avec un numéro de téléphone +91 (code pays). L’application appartenant à Facebook finit souvent par être au centre des discussions sur la diffusion de fausses informations et de fausses nouvelles en Inde.