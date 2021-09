WhatsApp cessera de fonctionner sur ces mobiles à partir du 1er novembre

WhatsApp suivez votre chemin continu vers la perfection. Cependant, tous les modèles de téléphones mobiles ne seront pas en mesure de prendre en charge les prochaines mises à jour de cette application de messagerie populaire.

Selon l’entreprise elle-même, tous les appareils qui utilisent le Système d’exploitation Android Ice Cream Sandwich et versions antérieures déjà non sera capable utilisation la application à partir du 1er novembre de cette année 2021.

Der être des utilisateurs possibles ils devraient mettre à jour l’application pour obtenir les versions de Android 4.1 Jelly Bean ou version ultérieure.

Si cela n’est pas possible, WhatsApp conseille aux utilisateurs de passer à un appareil compatible avec des versions détaillées et/ou enregistrer votre historique de discussion avant le 1er novembre prochain, date limite.

En ce qui concerne la Utilisateurs iOS, Il convient de noter que la plate-forme a été abandonnée sur iPhone 4S et appareils avant cela, en mars dernier.

Ce sont les mobiles qui ne pourront pas utiliser WhatsApp

Malgré le fait que les citoyens renouvellent leurs appareils mobiles avec une fréquence relative, il y a encore des « smartphones » vendus en 2012 et 2013 actifs. Parmi les mobiles qui, en raison des mises à jour, ne pourront pas utiliser WhatsApp à partir du 1er novembre prochain, il y a des modèles tels que : Sony Xperia Arc S.

Lenovo A660, Huawei Ascend G615, Honor 2, ZTE Grand X Pro et Huawei Ascend P1 LTE. Ces appareils Android étaient, avec le Sony Xperia, l’un des plus populaires à l’époque.

Sécurité et puissance

Les mises à jour des applications, en général, sont données non seulement à cause des nouvelles que cet outil inclut, mais aussi pour des raisons de sécurité.

Dans ce cas, il convient de noter que les nouvelles de WhatsApp, tels que l’écoute et l’envoi d’audios, l’envoi de Gifs, d’étiquettes, etc., nécessitent une puissance plus élevée de l’appareil mobile. Une puissance que les anciens ‘smartphones’ n’ont plus.

Dans les mois à venir, WhatsApp ajoutera plus de nouvelles. Parmi eux, la possibilité de écouter les audios avant qu’ils ne soient envoyés.

