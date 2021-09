WhatsApp cessera de fonctionner sur ces téléphones à partir du 1er novembre ; consultez la liste complète ici

in

WhatsApp cessera de prendre en charge les anciennes versions d’Android et d’iPhone

Les utilisateurs de WhatsApp avec d’anciens Android ou iPhone doivent se remettre en question car l’application de messagerie soutenue par Facebook est configurée pour mettre fin à son service sur ces appareils. WhatsApp a annoncé qu’il cesserait de prendre en charge les anciennes versions d’Android et d’iOS. Les utilisateurs de téléphones prenant en charge Android OS 4.1 et supérieur et iOS 10 et supérieur ne peuvent désormais utiliser que WhatsApp.

Android 4.1 Jelly Bean a été lancé en 2011. Si vous utilisez un téléphone plus ancien que 2011, il est grand temps que vous ayez besoin d’une mise à niveau pour continuer à utiliser WhatsApp. La date limite est le 1er novembre. Vous pouvez également vérifier quelle version d’Android vous utilisez à partir du menu Paramètres de votre téléphone. Il en est de même pour l’iPhone.

En ce qui concerne les utilisateurs de téléphones multifonctions Jio, WhatsApp a déclaré que “certains téléphones exécutant KaiOS 2.5.1 et plus récents, y compris le JioPhone et le JioPhone 2” continueraient à prendre en charge l’application de chat. Selon un rapport, les utilisateurs de smartphones suivants ne pourront pas utiliser WhatsApp à partir du 1er novembre.

Pomme

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Apple iPhone SE,

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy SII, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Core, Galaxy Xcover 2, Galaxy Ace 2

LG

LG Lucid 2, Optimus L5 Dual, Optimus L4 II Dual, Optimus F3Q, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD et 4X HD

ZTE

ZTE Grand S Flex, Grand X Quad V987, ZTE V956, Grand Mémo

Huawei

Huawei Ascend G740, Ascend D Quad XL, Ascend Mate, Ascend P1 S, Ascend D2, Ascend D1 Quad XL.

