WhatsApp cessera de fonctionner sur ces téléphones Android et iPhones

WhatsApp cessera de fonctionner sur ces téléphones Android et iPhone | Pixabay

Avant de manquer d’accès à WhatsApp, cette fois, nous vous informerons sur quels appareils mobiles il cessera de fonctionner, à la fois dans le système d’exploitation Android comme dans celui de iPhone, alors vous feriez mieux de prendre note.

Tout semble indiquer que la prochaine mise à jour de WhatsApp rendra obsolètes certains téléphones mobiles dotés d’anciennes versions du système d’exploitation, comme cela se produit généralement périodiquement avec l’avancement de nouvelles fonctions dans le chat mobile.

De cette façon, les ordinateurs avec les anciennes éditions d’Android et iOS ne seront plus pris en charge et ne pourront pas utiliser le service de messagerie mobile de Facebook.

C’est ainsi que les téléphones avec Android 4.04 ou iPhone avec iOS 9 et les versions précédentes seront obsolètes et ne pourront pas utiliser WhatsApp.

C’est pourquoi le compagnie recommande aux utilisateurs d’utiliser un appareil Android compatible avec la version 4.1 ou ultérieure.

Pour sa part, la recommandation pour les utilisateurs d’iPhone est que le système d’exploitation soit la version iOS 10 ou une version ultérieure.

À compter du 1er novembre 2021, WhatsApp ne sera plus compatible avec les téléphones dotés des versions précédentes du système d’exploitation Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Veuillez passer à un appareil compatible ou enregistrer votre historique de discussion avant cette date », a déclaré la société dans sa section d’aide et de support.

Il convient de mentionner que cela est dû aux mesures de sécurité que WhatsApp met en œuvre dans chacune des mises à jour de son application de messagerie instantanée mobile.

Pour cette raison, les utilisateurs d’Apple qui pourront utiliser le chat doivent vérifier qu’ils disposent au moins d’iOS 10, un système d’exploitation présent à ce jour sur les téléphones iPhone 5.

Alors que dans le cas des téléphones Android, les utilisateurs doivent vérifier qu’ils disposent d’au moins la version 4.1 d’Android, connue à l’époque sous le nom de Jelly Bean en 2012.

