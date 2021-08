WhatsApp cessera de fonctionner sur ces téléphones portables à partir de novembre | Pixabay

C’est vrai, tout semble indiquer que WhatsApp cessera définitivement de fonctionner sur ces téléphones portables Android Oui ios depuis novembre, alors continuez à lire pour savoir si la même chose vous arrivera ou si vous connaissez quelqu’un qui le fait.

Cette fois, nous vous communiquerons la liste des téléphones portables qui ne seront plus compatible avec les nouvelles mises à jour que WhatsApp fournira.

Google a signalé il y a quelques jours qu’il ne vous permettra plus de vous connecter à partir du 27 septembre prochain si vous possédez un très ancien mobile Android.

Et puisque cette société a plusieurs accords avec Facebook, WhatsApp a désormais communiqué via son portail web que ses nouvelles mises à jour ne seront plus compatibles avec certains smartphones Apple Android ou iOS.

C’est ainsi que personne n’est sauvé, puisque WhatsApp a annoncé qu’à partir du 1er novembre prochain, certains anciens téléphones portables de différents systèmes d’exploitation tels que: Android, iOS (iPhone), KaiOS et JioPhone ne seront plus compatibles avec les nouvelles mises à jour que l’application susmentionnée fournira une messagerie instantanée.

Comme vous pouvez le voir, cette année WhatsApp a présenté un grand nombre de mises à jour avec de nouvelles fonctions telles que : lecture audio à double vitesse, envoi de photos à voir une seule fois, messages temporaires à supprimer après 7 jours, etc.

Par conséquent, si vous possédez une version antérieure à Android 4.1 (Jelly Bean), iOS 10, KaiOS 2.5.1 et Jio Phone, il vaudra mieux mettre à jour le système ou changer de mobile car vous ne pourrez plus utiliser cette plateforme .

1

DES MOBILES ANDROID QUI SERONT INCOMPATIBLES AVEC WHATSAPP

Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2. LG : Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q. ZTE : Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo. Huawei : Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2. Sony : Xperia M. Autres : Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8. 2

DES MOBILES IOS QUI SERONT INCOMPATIBLES AVEC WHATSAPP

Apple iPhone SE (16 Go, 32 Go, 64 Go). Apple iPhone 6S (16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go). Apple iPhone 6S Plus (16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go).