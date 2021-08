in

WhatsApp : WhatsApp a maintenant introduit une fonctionnalité « View Once » de type Snapchat pour partager des photos et des vidéos. Cette fonctionnalité, qui existe déjà sur la plateforme sœur Instagram, permettrait au destinataire de voir une photo ou une vidéo une seule fois avant qu’elle ne disparaisse du chat. WhatsApp a commencé à déployer la fonctionnalité initialement pour les utilisateurs d’iPhone avec une nouvelle mise à jour mardi, mais a ensuite annoncé qu’elle serait déployée pour tous les utilisateurs, y compris ceux qui utilisent l’application sur des appareils Android. La fonctionnalité « Afficher une fois » est en cours de test depuis un certain temps.

Cependant, bien que la photo ou la vidéo disparaisse du chat une fois qu’elle a été visionnée par le destinataire, la fonctionnalité n’empêcherait pas le destinataire de prendre une capture d’écran ou de l’enregistrer à l’écran, et si tel est le cas, l’expéditeur ne le ferait pas. être averti d’une capture d’écran ou d’un enregistrement d’écran.

Les utilisateurs en Inde n’auraient pas à attendre pour obtenir la fonctionnalité, du moins pas beaucoup. Financial Express Online a vérifié et constaté que la fonctionnalité était déjà disponible pour les utilisateurs d’iOS en Inde – la version 2.21.150 – et cela signifie que la mise à jour serait bientôt disponible pour les utilisateurs d’Android sur Google Play Store. À l’heure actuelle, la dernière mise à jour envoyée par WhatsApp pour Android a été publiée le 19 juillet sans cette fonctionnalité, mais étant donné que les utilisateurs d’iOS l’ont déjà reçue, les utilisateurs d’Android peuvent également s’attendre à voir cette fonctionnalité bientôt. En fait, certains rapports suggèrent que certains utilisateurs d’Android ont déjà commencé à utiliser cette fonctionnalité.

Une fois la fonctionnalité disponible, les utilisateurs pourront l’utiliser en sélectionnant une image ou une vidéo dans la galerie ou après avoir cliqué sur une image ou une vidéo à l’aide de l’appareil photo intégré à l’application, puis en cliquant sur l’icône « 1 » qui apparaît à droite côté de la barre de légende. Les médias envoyés à l’aide de cette fonctionnalité ne seraient pas enregistrés dans la galerie du destinataire, bien qu’ils puissent toujours prendre une capture d’écran, et une fois visionnés, le destinataire ne pourrait plus les revoir. Non seulement cela, mais tout média envoyé à l’aide de cette fonctionnalité n’aurait pas la possibilité d’être transféré, enregistré, partagé ou suivi, et l’expéditeur ne pourrait voir si le destinataire a ouvert le média que si les accusés de lecture des deux participants sont sur.

Non seulement cela, mais tout média « Afficher une fois » qui n’est pas ouvert par le destinataire expirera dans les 14 jours suivant l’envoi de l’expéditeur.

De plus, la fonction « Afficher une fois » devrait être sélectionnée chaque fois qu’un utilisateur souhaite envoyer un média en l’utilisant, et tout média « Afficher une fois » envoyé à l’aide de cette option pourrait être restauré à partir de la sauvegarde s’il n’était pas ouvert lorsque la sauvegarde a été pris. Au contraire, les médias ouverts ne seraient pas inclus dans la sauvegarde.

