WhatsApp commence à déployer les images de profil dans les notifications de messages iOS

WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité utile sur iOS qui affiche les images de profil dans les notifications système lorsque les utilisateurs reçoivent de nouveaux messages de discussions et de groupes.

Repérée pour la première fois par le spécialiste des applications WABetaInfo, la première nouvelle fonctionnalité de la plate-forme en 2022 utilise des API dans iOS 15 pour ajouter les images de profil WhatsApp aux notifications dans les bannières de l’écran supérieur et dans le centre de notifications lorsque les utilisateurs reçoivent un message.

WhatsApp sur Android est capable d’afficher les images de profil dans les notifications système depuis un certain temps, donc ce changement apporte la parité à l’application sur les deux plates-formes.

Si vous ne voyez pas encore les photos de profil dans vos notifications, c’est parce que WhatsApp effectue d’abord le changement pour les bêta-testeurs afin qu’ils puissent signaler des bogues, avant que la fonctionnalité ne soit déployée auprès de millions d’utilisateurs sur des appareils iOS dans le monde.

La dernière mise à jour de WhatsApp est arrivée en décembre et était un changement de confidentialité pour empêcher les personnes sur la plate-forme de messagerie d’afficher le statut « Dernière visite » des utilisateurs avec lesquels ils n’ont jamais discuté.

