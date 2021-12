WhatsApp commence à déployer une nouvelle conception de forme d’onde pour les messages vocaux ; savoir comment ça marche

WA travaille également sur d’autres fonctionnalités telles que la refonte des bulles de discussion avec des bulles plus arrondies, plus grandes et plus colorées (Photo : WABetaInfo)

Mise à jour WhatsApp : Dans la série de nouvelles mises à jour, la plate-forme de messagerie instantanée appartenant à Meta WhatsApp a maintenant commencé à déployer une nouvelle conception de forme d’onde dans les bulles de discussion pour tous les messages vocaux/audio. La mise à jour sera d’abord disponible pour certains utilisateurs de la version bêta de WhatsApp sur les appareils Android et iOS, a rapporté le tracker de fonctionnalités WhatsApp WABetaInfo.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront voir les formes d’onde vocales de leurs messages vocaux, mais uniquement si la fonctionnalité est activée dans leur compte WhatsApp. La nouvelle fonctionnalité ne sera toutefois pas affichée si la note vocale provient d’une personne qui n’a pas cette fonctionnalité activée dans son smartphone.

WhatsApp déploie des formes d’onde vocales pour les bulles de discussion ! Une nouvelle disposition des notes vocales est disponible pour sélectionner les bêta-testeurs sur la bêta de WhatsApp pour Android et iOS.https://t.co/clgXT7UyYg – WABetaInfo (@WABetaInfo) 4 décembre 2021

WhatsApp travaille également sur d’autres fonctionnalités, telles que la refonte des bulles de discussion avec des bulles plus arrondies, plus grandes et plus colorées. Cette fonctionnalité est en cours de test pour les utilisateurs bêta d’iOS, selon le rapport, et il faudra un certain temps pour déployer cette nouvelle fonctionnalité pour tout le monde sur WhatsApp.

Le bouton de réaction WhatsApp sera bientôt déployé pour les utilisateurs !

Dans un développement très attendu, WhatsApp travaille également sur une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de réagir aux messages WhatsApp avec des emojis. La fonctionnalité est déjà visible sur Facebook Messenger et les DM Instagram. La fonctionnalité, appréciée par beaucoup, permettra aux utilisateurs d’appuyer et de maintenir le message et d’y réagir avec un emoji approprié comme nous le faisons sur Instagram et FB Messenger. La fonctionnalité sera disponible pour les discussions individuelles et de groupe une fois qu’elle sera disponible pour tout le monde.

Lisez aussi : Mise à jour WhatsApp : Différents tons de peau pour quelques emojis pour annuler le raccourci de mise à jour de statut, les principales fonctionnalités en cours

La plate-forme de messagerie travaille également sur des paramètres de confidentialité personnalisés sur WhatsApp pour les utilisateurs bêta d’Android. Une nouvelle option « Mes contacts sauf » sera bientôt disponible dans les paramètres de confidentialité. Cela permettra aux utilisateurs de définir la dernière vue pour des contacts spécifiques. Cela signifie que les utilisateurs sélectionnés pourront voir votre dernière vue et pas le repos.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.