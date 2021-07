WhatsApp commence enfin à résoudre l’une de ses fonctionnalités les plus ennuyeuses | La technologie

in

Les utilisateurs ont de la chance, WhatsApp lance enfin le mode multi-appareils. Désormais, le mobile cessera d’être l’épine dorsale de toutes les conversations qui se tiennent avec l’application de messagerie.

WhatsApp a enfin commencé à tester le mode multi-appareils. Cette fonctionnalité est l’une des plus attendues, les utilisateurs demandent depuis des années à l’application de messagerie instantanée d’ajouter cette fonctionnalité afin de ne pas avoir à dépendre de l’appareil mobile lors de l’envoi ou de la réception de messages.

La situation est très ennuyeuse, car lors de l’utilisation de WhatsApp sur un ordinateur ou une tablette, cette application avait toujours le mobile comme balise principale. Autrement dit, si le mobile était sans batterie ou sans connexion Internet, le service de messagerie apparaissait comme indisponible et le téléphone devait être chargé ou connecté à Internet.

Telegram fonctionne depuis des années sur différents appareils et sans en avoir un comme principal, peu importe l’équipement utilisé. Aucun n’est le principal. Les avantages de cela sont évidents, car lors de l’envoi de messages, peu importe que le mobile soit disponible, il suffit d’avoir Telegram sur l’ordinateur.

Le mode multi-appareils arrive sur WhatsApp en version bêta, il n’est pas encore disponible pour les utilisateurs généraux. Eh bien, la période d’essai est presque obligatoire pour une fonctionnalité de ce style et qui est demandée depuis si longtemps. Bien entendu, le fonctionnement sera différent de celui de Telegram. Lors de l’utilisation du mode multi-appareils, le mobile continuera d’avoir une certaine importance.

Et, est-ce que, le mobile sera l’élément de cohésion. Ce dispositif est celui qui servira à relier le reste des éléments. Pour le moment, jusqu’à quatre équipes différentes peuvent être liées, y compris le mobile lui-même. Bien que le mobile soit toujours important, il n’aura désormais plus besoin d’être allumé ou actif. Vous pouvez désormais envoyer et recevoir des messages même lorsque le smartphone est éteint ou hors ligne.

Concernant la sécurité, WhatsApp a fait remarquer que les messages ne sont pas stockés dans le cloud. Ces messages restent cryptés de bout en bout sur tous les appareils connectés. De plus, pour des raisons de sécurité, WhatsApp dissociera les appareils qui ne sont pas utilisés pendant une période de plus de 14 jours.

La nouveauté du multi-device dans WhatsApp est une bonne nouvelle, elle est tardive et elle n’est pas aussi complète que celle de Telegram. Mais c’est toujours quelque chose que de nombreux utilisateurs demandent depuis l’existence de cette application. Pour le moment, seuls certains utilisateurs sélectionnés peuvent accéder pour tester cette fonctionnalité, il est prévu qu’à l’avenir, elle atteigne toutes les équipes.