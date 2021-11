WhatsApp commence le déploiement de fonctionnalités multi-appareils : qu’est-ce que c’est et comment ça marche

L’application de messagerie appartenant à Meta a introduit la fonctionnalité en juillet après des mois de tests internes. (Déposer)

WhatsApp a commencé à déployer la prise en charge multi-appareils très attendue pour les utilisateurs Android et iOS. La fonctionnalité permettra l’ajout d’un appareil secondaire sans nécessiter de connexion Internet sur les téléphones.

La mise à jour permettra une connectivité WhatsApp simultanée sur un maximum de quatre appareils pour envoyer et recevoir des messages même si les téléphones ne sont pas connectés à Internet. La mise à jour sera particulièrement utile pour accéder à WhatsApp sur un Mac ou un ordinateur de bureau.

L’application de messagerie appartenant à Meta a introduit la fonctionnalité en juillet après des mois de tests internes. La prise en charge de plusieurs appareils permet également un chiffrement de bout en bout sur les discussions qui ont lieu sur l’appareil secondaire. Cela empêcherait les discussions d’être lues par WhatsApp ou un tiers.

La fonction de support autonome de WhatsApp signifie que les utilisateurs n’ont plus besoin d’être à proximité de leur téléphone pour envoyer ou recevoir des messages sur l’appareil secondaire. Cela permettra également aux utilisateurs de rester connectés même si leur téléphone est à court de charge. Auparavant, l’appareil principal (smartphone) devait être connecté à Internet pour se connecter à un appareil secondaire.

Les utilisateurs qui souhaitent tester la prise en charge multi-appareils devront installer la dernière version de WhatsApp. La fonctionnalité est actuellement au stade « bêta » et peut entraîner des problèmes de stabilité.

WhatsApp a jusqu’à présent limité la fonctionnalité de prise en charge de plusieurs appareils à Portal, Desktop et WhatsApp Web. On ne sait toujours pas si un appareil Android ou un iPhone peut être utilisé comme appareil secondaire. Cependant, la prise en charge multi-appareils permet de connecter des tablettes Android ou des iPad.

Les utilisateurs peuvent vérifier la nouvelle fonctionnalité en accédant aux paramètres de WhatsApp, suivis de Appareils liés et en sélectionnant Multi-Device Beta. Une fois cela fait, appuyez sur le bouton « Lier un appareil » sur l’écran Appareils liés pour activer l’ajout d’un nouvel appareil en scannant un code QR sur l’appareil secondaire.

