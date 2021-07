WhatsApp commence le test bêta de la fonctionnalité pour permettre le cryptage des sauvegardes sur le cloud, mais uniquement pour les utilisateurs d’Android

Ce système a été activé dans la dernière mise à jour de WhatsApp sur les plateformes Android.

WhatsApp : La plate-forme de messagerie instantanée WhatsApp a mis en place un cryptage de bout en bout afin que les discussions puissent rester privées entre l’expéditeur et le destinataire. Mais est-ce suffisant ? Actuellement, lorsque les données WhatsApp sont sauvegardées sur Google Drive ou iCloud par un utilisateur, la sauvegarde n’est pas cryptée, ce qui signifie qu’un mandat de perquisition peut être émis par les autorités pour demander à ces sociétés de cloud de remettre l’accès aux données et elles devraient le faire, y compris celles-ci. Les chats WhatsApp, qui ne sont pas protégés par cryptage. Cependant, la rumeur veut que la société appartenant à Facebook travaille maintenant sur une technologie pour crypter indépendamment les sauvegardes WhatsApp sur le lecteur. Des rapports ont en outre ajouté que ce système avait été activé dans la dernière mise à jour de WhatsApp sur les plates-formes Android – la version 2.21.15.5 de la plate-forme de messagerie instantanée.

À l’heure actuelle, un test bêta pour la fonctionnalité est en cours. Mais selon notre compréhension des choses, les utilisateurs auraient la possibilité de choisir d’utiliser cette fonctionnalité, ce qui est compréhensible car il y aurait un risque majeur qui s’y rattache. Un tel cryptage nécessiterait un mot de passe ou une clé de récupération à 64 chiffres qui aiderait à restaurer le mot de passe, et chaque fois qu’une personne voudrait restaurer sa sauvegarde à partir du cloud, elle devrait utiliser ce mot de passe ou cette clé de récupération. Bien que cela ait du sens, un point majeur est que ni ce mot de passe ni cette clé ne seraient connus de WhatsApp, Facebook, Apple ou Google, ce qui signifie que pour restaurer cette sauvegarde, l’utilisateur serait pratiquement seul, et donc, s’il s’ils oubliaient leur mot de passe et perdaient la clé, la sauvegarde serait perdue à jamais et même WhatsApp ne serait pas en mesure d’aider du tout.

Bien que cette fonctionnalité soit encore en phase de test, et qu’elle soit déployée ou non n’est pas encore déterminée, cette fonctionnalité aiderait les utilisateurs à garder leurs discussions et leurs données WhatsApp privées même lorsque des tiers comme des sociétés de cloud sont impliqués, et ce serait un problème majeur. étape par WhatsApp pour sécuriser la confidentialité des utilisateurs après son cryptage de bout en bout.

