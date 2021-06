WhatsApp confirmé pour obtenir bientôt le mode de disparition, la prise en charge de plusieurs appareils, entre autres fonctionnalités

Une fois le mode Disparition déployé, il activera complètement la fonctionnalité dans les discussions et les groupes de l’application.

L’application de messagerie WhatsApp a confirmé qu’elle déploiera de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour la plate-forme. Pendant des mois, la prise en charge multi-appareils et le mode de disparition ont été taquinés et maintenant, le développement a été confirmé par le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et le chef de WhatsApp Will Cathcart. L’information a été confirmée via un chat unique avec le tracker de fonctionnalités WhatsApp WABetaInfo. Parmi plusieurs fonctionnalités, la fonctionnalité View Once ainsi que l’ouverture des inscriptions à la version bêta d’iOS sont également attendues.

Selon un rapport de WABetaInfo, le tracker a reçu une invitation à une discussion de groupe unique qui a permis une conversation avec Cathcart et Zuckerberg. Au cours de la conversation, le duo a confirmé le développement et a souligné que la fonctionnalité Mode Disparition sera bientôt déployée.

Chaque fois que cela se produit, la fonctionnalité activera par défaut la disparition des messages. Le changement à venir pour tous les futurs chats devrait rendre l’expérience avec l’application plus éphémère. À partir de maintenant, les utilisateurs ont la possibilité d’activer les messages qui disparaissent dans les groupes ainsi que dans les chats individuellement. Cependant, une fois le mode Disparition déployé, il activera complètement la fonctionnalité dans les discussions et les groupes de l’application.

En dehors de cela, la fonction “Afficher une fois” sera également activée, ce qui permettra aux utilisateurs d’envoyer du contenu et ce contenu disparaîtra une fois que le destinataire l’aura vu. Il s’agit davantage d’une fonctionnalité de type Snapchat où le destinataire ne pourra ouvrir les photos et les vidéos qu’une seule fois avant qu’elles ne soient supprimées du chat.

De plus, Zuckerberg et Cathcart ont mis en lumière la fonction de prise en charge multi-appareils. Pour cela, au cours des deux prochains mois, la société déploiera une version bêta publique à des fins de test. Zuckerberg a déclaré que la société travaillait sur cette fonctionnalité depuis longtemps, mais qu’il lui a fallu un certain temps pour se développer en raison de plusieurs défis. Cependant, les problèmes sont maintenant résolus et les utilisateurs pourront bientôt avoir leurs comptes WhatsApp sur plusieurs appareils. Cela permettra aux utilisateurs d’utiliser WhatsApp sans se déconnecter d’aucun des appareils.

Cathcart a noté que la prise en charge de plusieurs appareils permettra à WhatsApp de fonctionner sur iPad. La société envisage également d’ouvrir des inscriptions bêta pour les utilisateurs d’iOS.

