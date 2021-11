WhatsApp de Meta : le rebranding de Facebook prend forme pour les bêta-testeurs Android et iOS

Le changement, cependant, ne semble pas être disponible pour tous les bêta-testeurs. (Déposer)

WhatsApp aurait publié de nouvelles versions bêta pour les appareils iOS et Android avec la nouvelle marque Meta après que la société mère Facebook Inc a changé de nom la semaine dernière.

Bien que le changement n’ait pas encore été mis en œuvre pour les utilisateurs à tous les niveaux, il est certain que WhatsApp publiera la mise à jour pour tous les consommateurs en temps voulu puisque Facebook a décidé d’adopter la marque Meta. Dans le cadre de sa nouvelle image de marque, Meta prévoit de dépasser les limites d’un réseau social traditionnel et d’intégrer une nouvelle expérience immersive qu’elle a baptisée le « métaverse ».

WABetaInfo a suivi la version bêta du 2.21.22.21 sur Android montrant la nouvelle marque Meta de Facebook. La mise à jour remplace l’ancienne marque « WhatsApp de Facebook » par la nouvelle marque « WhatsApp de Meta » dans le menu Paramètres et l’écran de démarrage.

Le changement, cependant, ne semble pas être disponible pour tous les bêta-testeurs.

Dans un rapport séparé, WABetaInfo a mentionné que le changement de marque était également apparu sur la version bêta d’iOS 2.21.220.14.

Will Cathcart, le chef de WhatsApp, a tweeté la semaine dernière que WhatsApp afficherait la marque Meta à la fois sur l’application et sur le site Web au cours des semaines suivantes. Le tweet de Cathcart suggère que WhatsApp proposera prochainement une version stable de l’application.

Au cours des prochaines semaines, vous nous verrez faire des mises à jour pour refléter le nouveau nom dans WhatsApp et sur notre site Web. Et notre équipe s’efforcera d’expliquer à nos plus de deux milliards d’utilisateurs que notre conviction pour leur confidentialité et leur sécurité reste inchangée. – Will Cathcart (@wcathcart) 28 octobre 2021

Cependant, il est peu probable que la nouvelle image de marque s’accompagne de changements supplémentaires pour les utilisateurs de WhatsApp. Cependant, au fil du temps, Facebook (ou Meta) pourrait étendre à la fois son objectif et son activité à l’expérience du métaverse.

WhatsApp a affiché pour la première fois la marque « WhatsApp de Facebook » en 2019. Facebook a également mis en œuvre le changement sur Instagram à peu près au même moment dans le but de mettre en évidence la société mère des deux applications.

Outre le changement de marque, WhatsApp a également introduit la version bêta iOS 2.21.220.12 qui peut évaluer les messages des comptes professionnels.

L’application de messagerie instantanée a commencé à tester l’expérience la semaine dernière pour les bêta-testeurs sur Android. La mise à jour permet aux entreprises de recevoir les commentaires des clients sur les messages qu’ils envoient sur WhatsApp.

