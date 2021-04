WhatsApp déploie des autocollants Vaccins for All pour encourager les utilisateurs à obtenir des jabs COVID-19

Les nouveaux autocollants Vaccins for All lancés par WhatApp sont une collection de 23 autocollants distincts et uniques.

L’application de messagerie instantanée WhatsApp a mis au point une nouvelle bande d’autocollants appelée Vaccins pour tous pour encourager ses utilisateurs à se faire vacciner et apprécier les efforts déployés par les agents de santé pour sauver le monde du coronavirus. Le pack d’autocollants publié par Whatsapp a été développé en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En plus de l’organisme mondial de la santé au sommet, la plate-forme appartenant à Facebook a également pris contact avec plus de 150 gouvernements fédéral, provinciaux et locaux dans le monde pour fournir à ses utilisateurs des informations précises et vérifiées sur le coronavirus.

Un certain nombre de lignes d’assistance qui ont été récemment activées par la plate-forme de messagerie fournissent également des informations relatives aux lignes directrices et aux avis de vaccination et de pandémie de coronavirus. Les nouveaux autocollants Vaccins for All lancés par WhatApp sont une collection de 23 autocollants distincts et uniques. Les vaccins pour tous qui ont été mis à la disposition de tous les utilisateurs de WhatsApp, y compris Android et iPhone, expriment le sentiment de joie, de soulagement et d’espoir que les utilisateurs peuvent exprimer après avoir partagé des informations liées aux vaccins contre le coronavirus.

Andy Pattison, qui est le chef d’équipe, Chaînes numériques, l’OMS aurait déclaré que le nouveau lancement d’autocollants tentait d’encourager de plus en plus de personnes à se faire vacciner contre la maladie. Un certain nombre de vaccins contre le coronavirus développés par différents fabricants ont été déployés dans différentes parties du monde, alors que les humains ont enfin mis la main sur une arme à utiliser contre le virus mortel et infectieux.

