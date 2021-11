WhatsApp déploie enfin l’une de ses fonctionnalités les plus demandées auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs

WhatsApp a obtenu une nouvelle mise à jour qui étend sa capacité multi-appareils à la version stable après quelques mois de disponibilité limitée, vous permettant de vous connecter à plusieurs appareils en même temps et d’envoyer des messages même sans votre téléphone.

La disponibilité étendue de la fonctionnalité a été découverte par WABetaInfo, qui a également noté que l’option de désactivation du programme bêta multi-appareils avait été supprimée dans la dernière mise à jour bêta de l’application (v2.21.23.10). L’installation de la nouvelle mise à jour empêche ceux qui ont participé au programme bêta de quitter le programme pour le moment.

Plus important encore, cela signifie que la capacité multi-appareils de WhatsApp est de plus en plus disponible pour tous les utilisateurs. La fonctionnalité est apparue pour la première fois en juillet, mais elle n’était disponible que pour les bêta-testeurs. Auparavant, vous deviez garder votre smartphone connecté à tout moment afin d’envoyer et de recevoir des messages sur l’une des meilleures applications de messagerie pour Android en utilisant vos appareils liés.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La fonction multi-appareils supprime cette exigence, vous permettant d’exécuter WhatsApp même si votre smartphone est hors ligne. Il est à noter que vous ne pouvez lier que jusqu’à quatre appareils pour l’instant, à l’exclusion d’un smartphone et d’une tablette secondaires. Cependant, il existe quelques limitations sur iOS, telles que l’absence d’option pour supprimer les discussions sur un appareil connecté.

Si vous activez la fonctionnalité pour la première fois, gardez à l’esprit que la nouvelle mise à jour déconnectera tous les appareils précédemment liés et vous invitera à les reconnecter. De plus, si vous n’utilisez pas l’application WhatsApp sur votre smartphone pendant plus de 14 jours, WhatsApp dissociera vos appareils liés.

Une chute remplie de bêta

Android 12 arrive: voici les dernières informations sur le moment où votre téléphone l’obtiendra

Besoin de savoir quels téléphones recevront Android 12, quand les bêtas arriveront et quand nous attendons qu’ils obtiennent la version finale ? Seuls quelques fabricants ont officiellement annoncé leur calendrier de sortie, mais nous avons rassemblé toutes les rumeurs et informations concrètes pour vous aider à savoir à quoi vous attendre.