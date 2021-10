WhatsApp déploie iPhone vers Pixel, transferts de chat Android 12

En août, Google a déployé la possibilité de transférer les anciens messages WhatsApp des iPhones vers les appareils Samsung Galaxy. Cette possibilité de transférer votre historique WhatsApp arrive maintenant sur Pixel et tous les autres téléphones Android 12.

L’équipe Android note à quel point « certains types de données étaient impossibles à transmettre lors du passage d’un iPhone ». Google dit avoir « travaillé en étroite collaboration » avec l’application de messagerie appartenant à Facebook pour « faciliter le passage de l’iPhone à Android et emporter votre historique WhatsApp avec vous ».

Tout ce dont vous avez besoin est un câble USB-C vers Lightning pour commencer. Connectez simplement vos téléphones et lorsque vous y êtes invité lors de la configuration de votre nouvel appareil Android, scannez un code QR sur votre iPhone pour lancer WhatsApp et déplacer toutes vos conversations, médias et plus encore vers votre nouvel appareil.

Vous pouvez également visiter WhatsApp pour iOS > Paramètres > Chats > Déplacer les chats vers Android. Cela inclut les conversations textuelles, les photos et les messages vocaux, les deux sociétés prenant soin de « s’assurer automatiquement que vous ne recevez pas de nouveaux messages sur l’ancien appareil pendant que le transfert est en cours ».

Notre équipe a travaillé main dans la main avec WhatsApp pour garantir que vos données restent protégées tout au long du processus de transfert, afin que personne d’autre ne puisse jamais accéder à vos informations et fichiers WhatsApp.

Cette fonctionnalité a été lancée pour la première fois sur les téléphones Samsung exécutant Android 10 et versions ultérieures. Les transferts d’historique de chat WhatsApp sont désormais disponibles sur tous les appareils Pixel et « deviendront disponibles sur les nouveaux smartphones lancés avec Android 12 ». Le nouveau système d’exploitation vous permet également de mieux transférer les données depuis iOS. Cela inclut la correspondance et l’installation automatiques des mêmes applications iOS à partir de Google Play.

