WhatsApp déploie la prise en charge multi-appareils pour tous les utilisateurs sur iOS et Android

WhatsApp a déployé la prise en charge multi-appareils pour tous les utilisateurs sur iOS et Android, permettant à WhatsApp d’être utilisé sur jusqu’à quatre appareils liés sans que les utilisateurs aient besoin d’être connectés via un smartphone.



Pour activer la prise en charge multi-appareils, les utilisateurs doivent rejoindre la version bêta multi-appareils. Lancez WhatsApp sur iPhone, puis sélectionnez Paramètres -> Appareils liés. Sélectionner Bêta multi-appareils, puis touchez Rejoindre la bêta. Une fois cela fait, vous pourrez commencer à associer des appareils.

Une fois vos appareils liés, les messages peuvent être envoyés et reçus à l’aide de l’application de bureau WhatsApp ou du service Web et votre téléphone n’aura plus besoin de rester en ligne, bien qu’il ne soit actuellement pas possible de supprimer des messages ou des fils de conversation d’un appareil lié.

Il convient de noter que vous ne pouvez pas envoyer de message ou d’appel depuis le Web, le bureau ou le portail aux utilisateurs qui ont une version obsolète de WhatsApp sur leur téléphone, et vous ne pouvez avoir qu’un seul téléphone connecté à votre compte WhatsApp à la fois. Les appels et messages personnels restent chiffrés de bout en bout sur tous les appareils.

Si vous n’utilisez pas votre téléphone pendant plus de 14 jours, vos appareils liés seront déconnectés. Étant donné que la fonctionnalité est toujours en version bêta, WhatsApp prévient également que les performances et la qualité de son service peuvent être affectées, bien que les utilisateurs puissent quitter la version bêta à tout moment.

WhatsApp travaillerait sur une version iPad de son application, et la société appartenant à Meta a laissé entendre que le déploiement de la prise en charge de plusieurs appareils rapprocherait la version iPad de sa sortie.

