WhatsApp déploie le cashback pour les paiements UPI via l’application pour certains utilisateurs ; Vérifier les détails

WhatsApp donne Rs 51 cashback sur l'utilisation de paiement gateway

WhatsApp lance une fonctionnalité de remboursement pour ses utilisateurs afin de promouvoir sa passerelle de paiement. La fonctionnalité offre des remises en argent aux utilisateurs sur les transactions UPI via WhatsApp. La fonctionnalité est disponible à la fois pour les utilisateurs iOS et Android, mais pour l’instant, elle n’est disponible que pour les bêta-testeurs et pas pour tous les utilisateurs qui utilisent le paiement. L’application n’a pas précisé quand cette fonctionnalité sera déployée pour tous les utilisateurs.

La fonctionnalité a été repérée pour la première fois par un Vipin qui a reçu un remboursement pour avoir utilisé WhatsApp pour envoyer un paiement à cinq contacts. La capture d’écran montre une notification de WhatsApp félicitant l’utilisateur d’avoir reçu une remise en argent. Un cashback de Rs 51 a été accordé pour chaque transaction et il a remporté Rs 255 en cashback. À la réception du cashback, les détails de la transaction apparaissent sur la page Historique avec les paramètres de paiement WhatsApp.

Le suivi des fonctionnalités de WhatsApp, WABetainfo, affirme qu’il s’agit d’une stratégie de promotion visant à encourager davantage d’utilisateurs à essayer les paiements WhatsApp et pourrait prendre fin à l’avenir. De plus, il n’y a aucun moyen pour les utilisateurs d’inclure leur numéro dans leur campagne promotionnelle pour bénéficier d’un cashback s’ils ne sont pas déjà des utilisateurs bêta. De plus, la façon dont WhatsApp sélectionne les utilisateurs pour tester la fonctionnalité n’est pas claire.

Selon le tracker, l’utilisation des dernières versions de la version bêta de WhatsApp pour Android sur le Play Store et de la version bêta de WhatsApp pour iOS sur TestFlight augmente les chances d’obtenir la fonction de remboursement. Mais certains utilisateurs peuvent également obtenir la fonctionnalité sur les mises à jour précédentes.

Le cashback de Rs 51 est constant pour toutes les transactions d’un montant de Re 1 et plus.

De plus, pour encourager les utilisateurs à utiliser sa passerelle de paiement. Les autocollants de paiement ont été apportés en collaboration avec cinq femmes artistes indiennes et sont construits sur diverses expressions culturelles liées à l’échange d’argent.

