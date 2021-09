WhatsApp déploie un nouvel outil pour migrer l’historique des discussions entre iOS et Android

WhatsApp est l’une des meilleures applications de messagerie, mais une omission de fonctionnalité clé était la possibilité de basculer entre les plates-formes. Les utilisateurs d’Android doivent recommencer à zéro s’ils veulent passer à iOS, et il en va de même dans l’autre sens. Eh bien, WhatsApp résout maintenant ce problème en introduisant la possibilité de transférer l’historique des discussions entre Android et iOS.

WhatsApp a fait cette annonce lors de l’événement de lancement des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 de Samsung, et bien que la fonctionnalité soit initialement déployée sur les téléphones Samsung exécutant Android 10 et versions ultérieures, elle sera disponible sur les appareils Android et iOS.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La meilleure partie est que vous pourrez déplacer l’intégralité de votre historique de discussion, y compris les photos, les vidéos et les conversations :

À partir d’aujourd’hui, WhatsApp introduit la possibilité de déplacer l’intégralité de votre historique de discussion WhatsApp – y compris les notes vocales, les photos et les conversations – de manière transparente et sécurisée si vous choisissez de changer de système d’exploitation mobile. La fonctionnalité signifie que les utilisateurs pourront basculer entre les plates-formes de leur choix et emporter leur historique WhatsApp avec eux.

C’est une affaire énorme pour WhatsApp; Je connais plusieurs amis qui n’ont pas changé de plate-forme car cela signifierait perdre tout leur historique de discussion WhatsApp. WhatsApp pour Android utilise Google Drive pour le stockage tandis que la version iOS utilise iCloud, et le chef de produit de WhatsApp, Sandeep Paruchuri, a déclaré que le service de messagerie a travaillé avec « des systèmes d’exploitation et des fabricants d’appareils » pour assurer un transfert transparent :

Vos messages WhatsApp vous appartiennent. C’est pourquoi ils sont stockés par défaut sur votre téléphone et ne sont pas accessibles dans le cloud comme de nombreux autres services de messagerie. Nous sommes ravis pour la première fois de permettre aux utilisateurs de transférer facilement et en toute sécurité leur historique WhatsApp d’un système d’exploitation à un autre. C’est l’une de nos fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs depuis des années et nous avons collaboré avec des systèmes d’exploitation et des fabricants d’appareils pour la résoudre.

Il n’y a pas de calendrier provisoire pour le début du déploiement de la fonctionnalité, mais la possibilité de changer de plate-forme signifie que les utilisateurs qui ont attendu pour le faire peuvent transférer leurs discussions sur les meilleurs téléphones Android sans aucun problème.

Quelques semaines après la première annonce de la fonctionnalité, WhatsApp déploie enfin le nouvel outil de migration. Cela vous permettra de déplacer l’intégralité de votre historique de discussion entre les systèmes d’exploitation, et l’entreprise s’assure que les données sont déplacées “sans que vos messages ne soient envoyés à WhatsApp au cours du processus”.

Pour que le transfert fonctionne, les utilisateurs auront besoin d’un câble USB-C vers Lightning et d’un téléphone Samsung fonctionnant sous Android 10 ou supérieur. Selon WhatsApp, l’outil sera bientôt disponible pour d’autres smartphones Android.

Pour effectuer un transfert, vous pouvez suivre les étapes trouvées dans le centre d’aide WhatsApp.