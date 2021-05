WhatsApp déploie une amélioration majeure de la sécurité pour les utilisateurs d’iPhone | La technologie

Si vous avez un iPhone, vous devez mettre à jour vers la dernière version de WhatsApp car elle corrige une faille de sécurité majeure.

On sait depuis longtemps que WhatsApp iOS stockait les codes de vérification en deux étapes dans un fichier du répertoire privé de l’application, ce qui n’est pas entièrement sûr, car en exécutant du code arbitraire avec des applications malveillantes, les cybercriminels pouvaient y accéder. . des données sensibles qui pourraient mettre en danger notre propre compte.

Plus précisément, ces codes de vérification étaient stockés dans le sandbox de l’application, et si en théorie cela empêchait d’autres applications de lire ces données, il pourrait finir par exploser avec d’autres failles de sécurité.

Maintenant, comme rapporté par Wabetainfo, WhatsApp a résolu cet aspect grâce à la dernière mise à jour que vous avez probablement déjà disponible sur iOS. De cette manière, ces codes de vérification en deux étapes passent désormais au trousseau iOS, et ne sont donc plus accessibles d’aucune autre manière, étant déjà une base de données privée et sécurisée pour stocker ces données sensibles.

Les utilisateurs qui ont déjà la version bêta 2.21.80 l’ont déjà disponible, et pourtant il a déjà été envoyé à l’App Store avec ce qui devrait être dans les prochaines heures pour tout utilisateur, bien que cela puisse prendre quelques jours depuis ce type de Les mises à jour sont toujours échelonnées.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une faille de sécurité majeure, Nous vous recommandons de mettre à jour WhatsApp vers la dernière version grâce au fait qu’il apporte une nouvelle façon de stocker toutes nos données des codes de vérification en deux étapes.

Ce problème ne s’est produit que dans la version iOS de WhatsApp, vous ne devriez donc pas vous inquiéter si vous avez Android, bien qu’il soit toujours conseillé d’avoir les dernières versions de chacune de nos applications.