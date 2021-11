WhatsApp déploie une nouvelle fonctionnalité de confidentialité, une interface utilisateur pour les utilisateurs de la version bêta d’Android, selon un rapport

WhatsApp a également amélioré sa fonctionnalité multi-appareils. (Dossier/.)

WhatsApp a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui permettra aux utilisateurs de restreindre les informations que les utilisateurs partagent sur l’application, a rapporté WABetaInfo.

La fonctionnalité Mes contacts sauf… a été introduite avec la version bêta de la mise à jour 2.21.23.14 pour les appareils Android. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de sélectionner qui peut voir des informations telles que la dernière vue, la photo de profil et la description à propos de, a rapporté WABetaInfo.

À l’heure actuelle, l’application de messagerie appartenant à Meta permet trois options de confidentialité – Tout le monde, Personne et Mes contacts.

Les utilisateurs peuvent sélectionner les contacts dont ils ne souhaitent pas voir leurs informations à partir de l’option Mes contacts sauf… dans le menu des paramètres Dernière visite. Les contacts non sélectionnés continueront à voir toutes les informations. La mise à jour permettra également aux utilisateurs de désactiver leur statut Last Seen pour des contacts spécifiques.

Le service de messagerie instantanée est également sur le point de publier une nouvelle interface utilisateur pour les informations de contact et les informations de groupe pour des bêta-testeurs spécifiques, a déclaré WABetaInfo dans un rapport séparé. La nouvelle interface était auparavant disponible lors de l’affichage des informations sur l’entreprise.

Les utilisateurs de la version bêta d’Android sont également en ligne pour une mise à jour de la fonctionnalité Messages qui disparaissent. La mise à jour permettra aux utilisateurs de choisir le minuteur de message par défaut pour la disparition des discussions parmi trois options : durées éphémères de 24 heures, sept jours et 90 jours. La mise à jour avait été mise à la disposition des bêta-testeurs sur iOS plus tôt.

WhatsApp a introduit la fonctionnalité Messages qui disparaissent l’année dernière. La fonction, lorsqu’elle est activée, fait disparaître automatiquement les messages après une semaine.

WABetaInfo a signalé que WhatsApp n’enverrait pas de notifications sur les modifications du code de sécurité lorsque la liste des appareils liés est modifiée après la mise à jour bêta multi-appareils. Selon un article de blog WhatsApp : « Ces codes sont uniques à chaque chat et peuvent être comparés entre les personnes de chaque chat pour vérifier que les messages que vous envoyez au chat sont cryptés de bout en bout. »

