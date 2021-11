WhatsApp développe une application universelle macOS et iPadOS avec Catalyst

Cela fait un certain temps que WhatsApp taquine une application iPad. Maintenant, la société est sur le point de publier une nouvelle application macOS grâce au projet Catalyst d’Apple, qui est fortement connecté à une future application iPad.

Tel que rapporté par WABetaInfo, la publication indique que WhatsApp travaille sur une nouvelle application à publier sur le projet Catalyst de macOS grâce à l’application iPad. Le blog dit :

Pour l’instant, la publication ne sait toujours pas avec certitude quand l’application iPad sera enfin publiée. Même si cela fait quelques mois que Mark Zuckerberg lui-même a laissé entendre que cette version allait arriver.

Dans une interview en juin, WABetaInfo a posé des questions sur la prise en charge multi-appareils – qui serait nécessaire pour offrir une véritable application native WhatsApp pour iPad – et Zuckerberg a déclaré que cela « arriverait bientôt ».

Q : Et… qu’en est-il du multi-appareil ?

A : Et oui ça arrive aussi !

Q : Alors, voulez-vous dire que je peux vraiment utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils, sans connexion Internet active sur mon appareil principal ?

R : Oui. Cela a été un grand défi technique pour que tous vos messages et contenus se synchronisent correctement sur tous les appareils, même lorsque la batterie de votre téléphone est à plat, mais nous avons résolu ce problème et nous sommes impatients de le publier bientôt !