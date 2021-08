WhatsApp dit adieu aux états dans l’application ? | Instagram

C’est vrai, tout semble indiquer que le célèbre application WhatsApp dira au revoir aux états de l’application, ils ressembleront maintenant à ceci, car le design classique que tout le monde connaît jusqu’à présent disparaîtra, car il est constamment mis à jour.

Avec le nouveau actualisation à partir de WhatsApp, les états disparaîtront et auront un changement de conception similaire à celui de Tweeter Fleets.

La célèbre application WhatsApp se prépare à une nouvelle mise à jour très ambitieuse qui comprendra de multiples améliorations et les fonctions.

Cela peut vous intéresser : WhatsApp : astuce pour pouvoir envoyer un message sans écrire

Ce qui fera de l’application de messagerie principale un réseau social plus simple à utiliser, car comme vous vous en souvenez peut-être, dans les mises à jour précédentes, nous pouvions déjà profiter de certains outils utiles, tels que la possibilité d’accélérer les audios, de pouvoir se connecter à partir de nombreux appareils , une plus grande sécurité et des photos et des messages qui sont supprimés après l’affichage.

Cependant, cette nouvelle conception de mise à jour inclura un changement radical dans la façon dont les statuts sont affichés et publiés.

Depuis leur arrivée, ils ont réussi à partager des images, des vidéos et des moments avec leurs amis, leur famille et leurs contacts enregistrés dans l’application.

Ce sont des histoires similaires à celles sur Facebook ou Instagram qui ont une durée de 24 heures et sont ensuite supprimées automatiquement, cependant, ce sera bientôt différent.

Semblable à Twitter Fleets, dans l’application du logo vert, il n’y aura plus de section de statut spécial ; les utilisateurs pourront plutôt voir chacun de leurs contacts préférés en touchant leur photo de profil.

Lorsque vous touchez sa photo de profil, l’application vous demandera si vous souhaitez voir sa photo de profil, ou voir son statut.

Cela peut vous intéresser: Il perd sa vie d’influenceur, se retrouve dans sa maison à Puebla

Semblable à la façon dont les histoires Twitter fonctionnaient, vous pouvez désormais avoir un accès direct à tous les États.

Cependant, il n’est actuellement disponible que dans la version bêta de l’application et sera disponible après la publication de la mise à jour pour tous les appareils.

Il convient de noter qu’à l’heure actuelle, il n’est disponible que chez quelques utilisateurs du système d’exploitation Android.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Dans cette nouvelle mise à jour, vous pourrez également accueillir les emojis, les GIF et les autocollants au sein de WhatsApp pour trouver ceux que vous utilisez le plus et pouvoir les mettre dans des dossiers en fonction de votre classification.

Vous pouvez également transférer des discussions et des informations d’appareils iOS vers Android, parmi de nombreuses autres fonctions.