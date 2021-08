WhatsApp dit qu’il n’adoptera pas les plans CSAM d’Apple, mais passe à côté de certains faits

Le PDG de WhatsApp, Will Cathcart, a déclaré que la société n’adopterait pas le même système de numérisation CSAM pour iOS 15 qu’annoncé par Apple plus tôt cette semaine, mais certaines de ses affirmations sont réfutées par Apple.

Will Cathcart, notant les plans d’Apple, a déclaré qu’il était “préoccupé” par les plans récemment annoncés par Apple de numériser les photos téléchargées sur iCloud Photos pour le matériel d’abus sexuels sur enfants (CSAM), en faisant correspondre les hachages de photos à une base de données connue d’images CSAM fournies par le NCMEC et d’autres organisations qui protègent les enfants.

Cathcart dit que le plan d’Apple est “la mauvaise approche et un revers pour la vie privée des gens partout dans le monde”, il a en outre noté que les gens demandaient si WhatsApp adopterait ce système pour WhatsApp, il a dit non.

Cathcart a noté certains des propres travaux de WhatsApp dans le secteur et a déclaré qu’Apple “avait depuis longtemps besoin de faire plus pour lutter contre le CSAM”, a cependant critiqué l’approche d’Apple, qui a été annoncée plus tôt cette semaine, déclarant :

Au lieu de se concentrer sur le fait de permettre aux gens de signaler facilement le contenu partagé avec eux, Apple a conçu un logiciel qui peut numériser toutes les photos privées sur votre téléphone, même les photos que vous n’avez partagées avec personne. Ce n’est pas de la vie privée.

Cathcart a décrit le plan comme “un système de surveillance construit et exploité par Apple qui pourrait très facilement être utilisé pour analyser le contenu privé à la recherche de tout ce qu’ils ou un gouvernement décide de contrôler”. Cathcart a également affirmé que “les pays où les iPhones sont vendus auront des définitions différentes de ce qui est acceptable”. Cathcart a fait part de ses inquiétudes quant à la manière dont le système pourrait être utilisé en Chine et à ce qui pourrait y être considéré comme illégal.

Apple a confirmé à iMore que les commentaires de Cathcart manquent certains des faits clés concernant son nouveau système. Cathcart déclare qu’Apple “a créé un logiciel qui peut numériser toutes les photos privées sur votre téléphone, même les photos que vous n’avez partagées avec personne”. Apple nie cela et dit que son système ne peut détecter que les images CSAM dans iCloud Photos et que si un utilisateur désactive iCloud Photos, cela ne fonctionnera tout simplement pas. Il ne peut pas non plus détecter les images qui ne sont pas des images CSAM connues, comme l’a noté l’un des validateurs techniques du projet :

Le système est uniquement conçu pour détecter des images CSAM *connues* — il n’est pas conçu pour détecter des images autres que les images CSAM connues fournies par le National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) et d’autres organisations de sécurité des enfants. – Benny Pinkas (@bennypinkas) 5 août 2021

Cathcart a ajouté qu’« il s’agit d’un système de surveillance conçu et exploité par Apple qui pourrait très facilement être utilisé pour analyser le contenu privé à la recherche de tout ce qu’ils ou un gouvernement décide de contrôler ». Selon les détails de l’annonce, Apple dit que les hachages d’image CSAM proviennent du NCMEC, ainsi que d’autres organisations de sécurité des enfants, et non d’Apple, et qu’Apple ne peut ajouter quoi que ce soit à l’ensemble de hachages qui lui est fourni. Comme la liste de hachage illisible fera partie du système d’exploitation, chaque appareil a le même ensemble de hachages. De plus, Apple a réfuté les inquiétudes de Cathcart concernant les autres pays où les iPhones sont vendus, déclarant qu’il n’y a aucun moyen de modifier ou de changer le système pour une région ou un appareil spécifique.

Les mesures récemment annoncées par Apple se sont révélées controversées, certains experts en sécurité et défenseurs de la vie privée s’y opposant. Vous pouvez lire l’annonce du début de la semaine ici.

