WhatsApp en 2021 : des lignes d’assistance pour COVID-19 à la mise à jour des paiements, en passant par les principales fonctionnalités et services

Voici un aperçu des faits saillants de WhatsApp pour 2021.

Récapitulatif des services WhatsApp 2021 : Alors que 2021 touche à sa fin, chaque entreprise récapitule l’année écoulée. Et WhatsApp n’est pas différent. Après une année pleine de controverses, de migrations massives et d’audiences devant les tribunaux dans son plus grand marché, WhatsApp a publié un récapitulatif des principales fonctionnalités et services qu’il a lancés en Inde cette année. Voici un aperçu des faits saillants de WhatsApp pour 2021 :

Les initiatives de WhatsApp contre le COVID-19

L’Inde étant témoin d’une deuxième vague très grave de COVID-19, de nombreux gouvernements d’États ont lancé leurs lignes d’assistance dédiées sur WhatsApp pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux ressources pour la pandémie et même de prendre des rendez-vous de vaccination. En 2020, le gouvernement indien avait déjà lancé MyGov Corona Helpdesk sur WhatsApp, et cette année, il a été mis à jour pour inclure la possibilité de prendre des rendez-vous pour les vaccins et de télécharger des certificats de vaccination. Selon la plate-forme appartenant à Meta, jusqu’à présent, plus de 5,5 crores de personnes se sont connectés au bot MyGov Corona Helpdesk, et plus de 1,2 crore de certificats de vaccin ont été téléchargés à l’aide de la plate-forme.

Meilleure confidentialité et expérience utilisateur sur WhatsApp

La plate-forme de messagerie instantanée a publié plusieurs fonctionnalités telles que Afficher une fois et le mode de disparition par défaut avec plusieurs options de durée afin que les utilisateurs puissent bénéficier d’une confidentialité supplémentaire. De plus, l’application permettait également de signaler un utilisateur à l’aide de messages individuels, en plus de chiffrer même la sauvegarde dans le cloud.

WhatsApp a également déclaré qu’il avait amélioré l’expérience utilisateur sur sa plate-forme en ajoutant plusieurs fonctionnalités telles que les appels de bureau, les appels de groupe joignables, la migration multiplate-forme, Archive 2.0, Media Web Editor pour le Web, de nouveaux autocollants et des autocollants en statut.

Mise à jour des paiements WhatsApp 2021

La plate-forme sœur de Facebook a également reçu plusieurs mises à jour pour les paiements WhatsApp, comme le nouveau raccourci de paiement disponible sur toutes les plates-formes, que ce soit sur Android ou iOS. Des remises en argent ainsi que des autocollants en mode payant ont également été lancés à titre d’incitation. L’icône de l’appareil photo sur WhatsApp a également été activée pour scanner les codes QR pour les paiements intégrés aux magasins et aux fournisseurs à l’aide de codes QR.

Expansion de WhatsApp Business en 2021

WhatsApp s’est associé à l’agrégateur de taxis Uber pour fournir un chatbot officiel Uber sur la plate-forme dans le cadre d’une première intégration mondiale de WhatsApp Business avec un agrégateur de taxis. Bharat Petroleum a également lancé son chatbot Urja sur WhatsApp, tandis qu’Indian Oil Corporation a utilisé la plate-forme WhatsApp API pour permettre une méthode plus simple de réservation de gaz, de vérification du statut de réservation et de mise à jour des points de fidélité.

