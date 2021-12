WhatsApp en 2022 : la fonctionnalité de communauté pourrait bientôt vous permettre de lier jusqu’à 10 groupes

WhatsApp travaille depuis longtemps sur la fonctionnalité Communauté.

WhatsApp a introduit plusieurs fonctionnalités pour ses utilisateurs en 2021 et bientôt, la société soutenue par Meta déploierait une autre mise à jour bêta pour les utilisateurs iOS où ils pourront créer des communautés.

Comme repéré par le site Web de suivi de WhatsApp, WABetainfo, une mise à jour a repéré des références cachées à la création de communautés avec plusieurs groupes. WhatsApp travaille depuis longtemps sur la fonctionnalité Communauté.

Les captures d’écran partagées par WABetainfo suggèrent que la communauté aura un nom, une description comme dans un groupe WhatsApp et les utilisateurs auront la possibilité d’y associer jusqu’à 10 groupes ou de créer un nouveau groupe. Un autre groupe « d’annonce » sera également inclus dans la communauté et WhatsApp créera automatiquement ce groupe pour les administrateurs à l’aide duquel les administrateurs de groupe partageront un message avec tous les groupes liés.

Mais les utilisateurs rejoignant une communauté ne pourront pas afficher les groupes qui n’étaient pas liés. Si un utilisateur quitte une communauté, il ne pourra plus afficher les groupes liés à la communauté. Il n’y a pas eu d’annonce officielle sur la fonctionnalité, mais un rapport suggère que WhatsApp prendra beaucoup de temps avant qu’il ne soit déployé pour les utilisateurs. Ce sera assez similaire à une communauté Discord parapluie avec plusieurs canaux.

De plus, une autre fonctionnalité de Facebook que les utilisateurs d’Android et iOS obtiendront est de nouveaux emojis cardiaques animés. Actuellement, seuls les émojis du cœur clignotent comme un cœur qui bat, mais avec la nouvelle mise à jour, davantage d’émojis obtiendront des effets animés. La même animation sera également introduite pour les autres émojis cardiaques. Il existe actuellement neuf emojis cardiaques, dont celui animé en lecture.

