WhatsApp est devenu un foyer pour les escroqueries

Les criminels exploitent des problèmes de longue date avec les chaînes d’approvisionnement et de livraison mondiales pour amener les victimes à tomber dans le piège de l’usurpation d’identité, ont averti les experts.

Un rapport de Kaspersky a exhorté les gens à être sur leurs gardes lorsqu’ils ouvrent et interagissent avec des messages prétendant provenir d’entreprises de livraison, en particulier concernant les achats en ligne.

Mais la société a également signalé un nombre croissant d’escroqueries utilisant WhatsApp afin d’escroquer les utilisateurs avec de l’argent, ainsi que d’autres poussant de fausses applications et des sites de romance en ligne.

Arnaques à la livraison

Kaspersky dit avoir vu une augmentation significative des escroqueries profitant de l’énorme croissance des livraisons en ligne stimulée par la pandémie.

Des campagnes de plus en plus localisées voient des criminels envoyer des factures dans différentes langues demandant un paiement pour couvrir les droits de douane ou l’expédition. Cependant, en cliquant sur un lien ou une pièce jointe, les victimes seront redirigées vers un faux site Web, où leurs coordonnées bancaires ou de carte sont volées.

Des criminels auraient également commencé à gérer des sites Web qui prétendent offrir un système de loterie pour avoir la possibilité d’acheter des colis qui ne pourraient pas atteindre les destinataires visés. De tels sites Web proposant des forfaits mystère acceptent des offres, mais les victimes ont constaté que même s’ils “gagnaient” le prix, il n’arrivait jamais.

“Comme par le passé, nous voyons des attaquants profiter des nouvelles tendances et perturbations pour voler de l’argent et des informations d’identification, qu’il s’agisse d’un utilisateur croissant de messageries ou d’un problème persistant de livraison du courrier en période de pandémie”, note Tatyana Shcherbakova, analyste principale de contenu Web. chez Kaspersky.

« Les programmes de spam et de phishing sont toujours parmi les moyens les plus efficaces de lancer des attaques réussies, car ils jouent sur l’émotion humaine. La meilleure chose que les utilisateurs puissent faire est de se méfier des e-mails inattendus et de faire très attention en cliquant sur les pièces jointes ou les liens d’un e-mail. allez directement sur le site.”

Ailleurs, une campagne d’escroquerie tirant parti du récent changement de politique de confidentialité de WhatsApp concernant le partage d’informations avec Facebook a également été détectée. Les utilisateurs ont reçu des invitations à participer à des discussions WhatsApp avec de « belles inconnues » – mais lorsqu’ils ont cliqué sur le lien, ils ont été dirigés vers une fausse page de connexion Facebook où leurs informations de connexion ont été volées.

Comme d’habitude, Kaspersky conseille aux gens de toujours vérifier les liens dans les messages ou les e-mails avant de cliquer, et d’installer une solution de sécurité complète pour vous assurer de rester protégé contre les dernières menaces.