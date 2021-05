WhatsApp est invité à dévoiler la fonction de synchronisation multi-appareils ⋆ .

WhatsApp devrait travailler sur une nouvelle fonctionnalité de synchronisation entre les téléphones (.)

WhatsApp pourrait être sur le point d’introduire une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire pour ceux d’entre nous qui possèdent plus d’un téléphone.

Selon les rapports publiés par WABetaInfo, qui suit de près les développements de l’application, les utilisateurs pourraient bientôt bénéficier d’une synchronisation multi-appareils.

À l’heure actuelle, pour migrer vos discussions, médias et groupes WhatsApp, vous devez sauvegarder, puis restaurer lorsque vous passez à un autre appareil.

Mais cet ajout garderait vos deux téléphones parfaitement verrouillés si WhatsApp est votre principale forme de communication.

Les détails de la fonctionnalité sont apparus dans la version bêta 2.21.10.6, rapporte WABetaInfo.

Il explique que la synchronisation signifiera que la suppression d’un message spécifique dans un groupe le supprimera des deux appareils. De même, épingler ou mettre en vedette un message le rendra également visible sur les deux téléphones.

La fonctionnalité proviendra de la migration de l’historique des discussions de WhatsApp dans le cloud – et donc de son accès à distance à partir de différents systèmes d’exploitation.

«La méthode utilisée pour migrer l’historique des discussions est inconnue, mais il est possible que Google Drive soit utilisé», explique WABetaInfo.

“ Notez que WhatsApp fonctionne toujours sur plusieurs appareils et que ce qui doit être synchronisé, donc tout pourrait changer avant la sortie: le dernier mot n’a pas encore été dit. ”

Malheureusement, le site ne dispose d’aucune information sur le moment où les utilisateurs verront probablement cette fonctionnalité sur leurs propres appareils. WhatsApp prend notoirement un certain temps pour tester ses fonctionnalités et les diffuser aux utilisateurs.

Après tout, nous parlons de la prise en charge multi-appareils sur WhatsApp depuis septembre dernier.

L’application WhatsApp affichée sur un ordinateur Apple MacBook Air (.)

Pour le moment, si vous vous connectez à votre compte WhatsApp sur un autre téléphone, cela vous déconnectera du premier par mesure de sécurité. Ce qui, si vous en utilisez régulièrement deux, peut devenir un peu frustrant.

Bien sûr, WhatsApp voudra que ses utilisateurs acceptent ses nouvelles conditions de politique de confidentialité avant de commencer à déployer un tas de nouvelles fonctionnalités.

Initialement, les utilisateurs devaient être bloqués de l’application (qui est l’application de messagerie la plus populaire au monde) cette semaine s’ils refusaient d’accepter.

Cette date limite a maintenant été repoussée.

Mais la société a confirmé à Metro.co.uk qu’elle ne commencerait pas à réduire les fonctionnalités le 15 mai. Au lieu de cela, elle continuera à demander aux utilisateurs d’accepter la politique.

Après quelques semaines, ces fenêtres contextuelles deviendront «persistantes» et les utilisateurs concernés commenceront à bénéficier de «fonctionnalités limitées».

Ils pourront toujours accepter les appels et répondre aux messages, mais ils perdront l’accès à leur liste de discussion.

Quelques semaines plus tard, Whatsapp cessera simplement d’envoyer des messages et des appels aux téléphones des utilisateurs concernés.

WhatsApp n’a pas confirmé exactement quand ces restrictions commenceront, mais il a déclaré qu’elles n’affecteraient pas tous les utilisateurs en même temps.

Les icônes des applications Instagram, Clubhouse, WhatsApp, Twitter et Telegram s’affichent sur l’écran d’un smartphone. (.)

Les utilisateurs pourront restaurer tous les services en acceptant la nouvelle politique de confidentialité.

Un porte-parole de WhatsApp a déclaré dans un communiqué: “ Nous avons passé les derniers mois à fournir plus d’informations sur notre mise à jour aux utilisateurs du monde entier.

“ Pendant ce temps, la majorité des personnes qui l’ont reçue ont accepté la mise à jour et WhatsApp continue de croître. Cependant, pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de le faire, leurs comptes ne seront pas supprimés ou perdront leurs fonctionnalités le 15 mai.

“Nous continuerons de fournir des rappels à ces utilisateurs dans WhatsApp dans les semaines à venir.”

Les nouvelles règles de confidentialité sont conçues pour aider les petites entreprises à communiquer avec les clients via l’application, en l’alignant mieux sur Facebook.

Les messages des utilisateurs seront toujours cryptés et illisibles à la fois pour WhatsApp et Facebook.



PLUS: Whatsapp retarde son intention de bloquer les utilisateurs qui n’acceptent pas les nouvelles conditions de confidentialité



PLUS: Votre compte WhatsApp peut être suspendu par toute personne disposant de votre numéro de téléphone

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();