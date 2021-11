WhatsApp est mis à jour avec deux nouvelles fonctionnalités visant à améliorer la sécurité des utilisateurs | La technologie

Les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp sont destinées à améliorer l’expérience utilisateur et également à assurer leur sécurité lors de l’utilisation de l’application.

La sécurité est un élément d’une importance vitale dans la vie de tous les utilisateurs et, c’est que, nous sommes de plus en plus connectés, en plus d’avoir plus de services. Cette connexion quasi instantanée avec tout le monde s’est faite grâce aux applications de messagerie instantanée.

Telegram et WhatsApp sont tous deux utilisés pour parler à toute personne ayant accès à Internet via les données mobiles et le WiFi. Cette possibilité a rendu très facile l’envoi d’un message et la réception d’une réponse presque instantanément.

Mais l’arrivée des services de messagerie instantanée et, aussi, des applications a conduit à de plus en plus de problèmes et d’inconvénients liés à la sécurité tels que des faux profils ou des messages qui sont directement un canular.

Et, est-ce que, pour maintenir la sécurité au sein de l’application WhatsApp, de nouvelles fonctionnalités ont désormais été intégrées. Le premier est celui qui vise à supprimer les SMS nécessaires pour accéder à WhatsApp lorsqu’il est démarré à partir d’un nouveau compte.

Cette fonctionnalité est livrée avec le nom de l’appel Flash et ce qu’elle fait, c’est que l’utilisateur reçoit un appel rapide qui lui permettra d’accéder à WhatsApp. Et, bien qu’il semble que ce soit la caractéristique typique, la vérité est que c’est complètement différent.

Et maintenant, lorsque vous répondrez à l’appel, vous n’aurez rien d’autre à faire. En fait, tout ce que l’utilisateur a à faire est de répondre. Lorsque vous décrochez l’appel, WhatsApp activera le service sur l’appareil mobile.

La chose intéressante à propos de cette fonctionnalité est que les robots ou les programmes informatisés ne pourront pas passer ce test de sécurité. Bien sûr, ce n’est pas la seule fonctionnalité que WhatsApp a intégrée à son application.

Désormais, il est également possible de signaler un utilisateur WhatsApp, mais avec le bonus de pouvoir choisir les messages pour lesquels l’utilisateur est signalé. Ainsi, une fois que cet avis parviendra aux gestionnaires, ils connaîtront la raison de la décision.