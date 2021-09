WhatsApp est sur le point d’introduire le paramètre de confidentialité que vous avez demandé

WhatsApp a été au centre d’un énorme scandale de confidentialité plus tôt cette année, alors que Facebook tentait de forcer les utilisateurs à accepter de nouvelles conditions d’utilisation. Facebook voulait que les utilisateurs de WhatsApp consentent à partager des données de commerce électronique, qu’ils utilisent ou non l’application pour parler aux entreprises. Finalement, Facebook a changé d’avis, permettant aux gens d’utiliser WhatsApp sans accepter la mise à jour de la politique de confidentialité. Pendant ce temps, Facebook a insisté dans son message sur le fait que les principales fonctionnalités de confidentialité de WhatsApp ne disparaîtraient pas. L’application de messagerie reste cryptée de bout en bout et le cryptage fort s’applique à la fois au chat et aux appels. À l’avenir, Facebook prévoit d’autres améliorations de la confidentialité pour les utilisateurs, notamment une mise à jour de la fonctionnalité « Last Seen ».

Comment fonctionne la dernière fois maintenant

Comme son nom l’indique, Last Seen est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de WhatsApp de voir la dernière fois que quelqu’un s’est connecté à l’application. La fonctionnalité est disponible à partir d’autres applications de chat, pas seulement WhatsApp, et c’est quelque chose que nous tenons pour acquis.

La fonction Last Seen peut être très utile. Il peut vous dire si un être cher s’est connecté depuis que vous avez envoyé le dernier message. Peut-être que vos enfants ne répondent pas à vos messages, mais comme ils viennent d’être sur WhatsApp, cela signifie qu’ils doivent aller bien. Ou vous pouvez l’utiliser pour voir si quelqu’un est éveillé ou endormi lorsqu’il appelle / envoie des SMS très tôt ou tard dans la journée.

Comme vous l’avez peut-être déjà compris, ces métadonnées Last Seen dans WhatsApp peuvent également être utilisées de manière abusive. Les harceleurs peuvent l’utiliser pour suivre l’activité WhatsApp de leurs victimes, ce qui peut alors conduire à des conflits indésirables.

WhatsApp propose actuellement trois options pour gérer votre statut Last Seen. Vous pouvez choisir entre “Tout le monde”, “Mes contacts” et “Personne”. Ce dernier garantit que personne ne sait quand vous êtes sur WhatsApp. Mais si vous l’activez, vous ne pourrez pas voir les informations Dernières vues de quelqu’un d’autre.

Les changements de confidentialité de WhatsApp arrivent dans Last Seen

Dites que vous voulez que vos ex ne sachent pas quand vous êtes en ligne sur WhatsApp. Mais vous voulez surveiller passivement vos parents via leur statut WhatsApp Last Seen. Si vous définissez Last Seen sur “Personne”, vos ex n’apprendront pas lorsque vous êtes en ligne, mais vous ne verrez pas non plus lorsque vos parents sont en ligne. Les mêmes paramètres de confidentialité WhatsApp s’appliquent également à la photo de profil et à propos.

La mise à jour de la confidentialité de WhatsApp apportera une nouvelle option aux informations Dernières vues. Source de l’image : WhatsApp via WaBetaInfo

Le célèbre leaker WaBetaInfo a découvert que Facebook prévoyait d’introduire une quatrième option pour Last Seen. C’est “Mes contacts sauf…”, comme le montre la capture d’écran ci-dessus prise à partir d’un iPhone exécutant WhatsApp.

Une fois cette option déployée sur iPhone et Android, vous aurez un contrôle plus précis sur les données Last Seen. La fonction de confidentialité sera utile dans l’exemple des ex et des parents ci-dessus. Vous pouvez empêcher vos ex de voir vos dernières informations à l’aide de l’option Mes contacts sauf. Mais vous laisseriez Last Seen activé pour tout le monde. À son tour, cela vous permet de vérifier vos parents.

Il y a toujours l’option nucléaire de bloquer les contacts sur WhatsApp et d’autres applications de chat. Mais vous souhaiterez peut-être pouvoir parler à des personnes en ligne sans partager avec elles les données de Last Seen et d’autres données d’activité.