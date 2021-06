WhatsApp est sur le point d’obtenir une nouvelle fonctionnalité que chaque utilisateur veut – .

WhatsApp a connu une année terrible jusqu’à présent, dominée par des informations détaillant la nouvelle mise à jour de la politique de confidentialité qui a obligé les utilisateurs à accepter de partager plus de données avec Facebook. C’était le plan initial pour le changement des conditions d’utilisation, mais Facebook a dû reporter la mise à jour de plusieurs mois pour faire face au contrecoup massif. La résistance des législateurs a ensuite contraint Facebook à ne prendre aucune mesure contre les personnes qui n’étaient pas d’accord avec les conditions d’utilisation. Initialement, Facebook avait prévu de paralyser l’expérience au point où WhatsApp serait inutilisable. Pendant tout ce temps, Facebook a insisté sur le fait que WhatsApp ne perdrait pas le cryptage de bout en bout qui protège tous les chats et appels par défaut, mais il n’a jamais vraiment expliqué pourquoi il avait besoin de ces données supplémentaires des utilisateurs de WhatsApp. Nous savons que c’est pour les fonctionnalités de commerce électronique facultatives que les gens peuvent utiliser dans l’application, mais tous les utilisateurs doivent accepter les changements même s’ils n’ont pas l’intention de parler aux entreprises.

C’est-à-dire que chaque fois que des nouvelles de WhatsApp sont apparues cette année, il s’agissait principalement de la confidentialité des utilisateurs. Mais Facebook a travaillé sur de nouvelles fonctionnalités pour l’application de chat la plus populaire au monde, au-delà de la nouvelle politique de confidentialité. Plutôt que d’annoncer la mise à jour massive prévue pour WhatsApp via un article de blog ou un événement de presse, Facebook est allé dans une direction surprenante en confirmant que la fonctionnalité que de nombreux utilisateurs de WhatsApp souhaitent le plus arrivera bientôt.

Meilleure offre du jour OMG… une solution de soulagement des piqûres de moustiques qui fonctionne réellement coûte moins de 10 $ sur Amazon ! Prix : 9,95 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et le directeur de WhatsApp, Will Cathcart, ont rejoint la personne derrière le blog WaBetaInfo dans un chat WhatsApp où ils ont parlé des différentes nouvelles fonctionnalités de l’application de chat. Le blog détaille généralement les fonctionnalités de WhatsApp que Facebook teste avant de les mettre à la disposition de tous les utilisateurs.

L’une des fonctionnalités WhatsApp les plus discutées est la prise en charge de plusieurs appareils, essentiellement un moyen d’avoir le même compte WhatsApp fonctionnant sur plusieurs appareils. Dans l’état actuel des choses, vous pouvez installer une version PC de l’application qui fonctionne avec le téléphone. Mais la véritable expérience multi-appareils impliquerait la configuration du même compte WhatsApp sur plusieurs smartphones et tablettes.

Zuckerberg a confirmé que la prise en charge multi-appareils arrive également, taquinant une approche unique pour activer la fonctionnalité tout en maintenant le cryptage de bout en bout en place – à partir de l’interview :

Cela a été un grand défi technique pour que tous vos messages et contenus se synchronisent correctement sur tous les appareils, même lorsque la batterie de votre téléphone est à plat, mais nous avons résolu ce problème et nous sommes impatients de le publier bientôt ! [It’ll] toujours être chiffré de bout en bout. Je pense que nous avons résolu ce problème de manière élégante et que ce sera la meilleure solution.

Cathcart a ajouté que la prise en charge multi-appareils serait disponible en version bêta dans un ou deux mois. L’exécutif a déclaré que Facebook “adorerait prendre en charge WhatsApp sur iPad” et a déclaré que la fonctionnalité prendrait en charge jusqu’à quatre appareils liés.

Plus tôt dans le chat, Zuckerberg a annoncé quelques fonctionnalités supplémentaires qui devraient renforcer la sécurité et la confidentialité sur WhatsApp. Facebook déploiera un “mode de disparition”, qui activera la disparition des messages pour tous les fils d’un compte WhatsApp. De cette façon, toute l’expérience WhatsApp devrait devenir éphémère.

De plus, Facebook mettra en œuvre une fonctionnalité « visualiser une fois » pour les médias et le contenu, qui garantira qu’un fichier partagé n’est consulté qu’une seule fois par le destinataire prévu. Cependant, une capture d’écran montrant la fonctionnalité informe les utilisateurs que les destinataires peuvent toujours prendre des captures d’écran avant que le contenu ne disparaisse.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission