WhatsApp est susceptible de permettre aux utilisateurs de transférer des chats entre Android et iPhone lors du changement de numéro

À partir de maintenant, WhatsApp permet aux utilisateurs de modifier leur numéro de téléphone tout en conservant leurs discussions précédentes.

WhatsApp travaille maintenant sur une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de récupérer leurs anciens chats même s’ils passent d’Android à iOS avec un numéro différent. Le nouveau développement devrait être effectué via l’outil de migration de l’historique des conversations, que WhatsApp exploite pour fournir la possibilité de transférer l’historique des discussions WhatsApp d’Android vers iOS ou vice versa. Cela signifie que ceux qui cherchent à changer leur compte WhatsApp entre les téléphones Android et les iPhones pourront le faire facilement.

Le développement a été repéré par le traqueur de fonctionnalités WhatsApp WABetaInfo qui a signalé que la société testait un outil de migration de l’historique des discussions mis à jour pour que les utilisateurs puissent transférer de manière transparente leur historique de discussion.

À partir de maintenant, WhatsApp permet aux utilisateurs de modifier leur numéro de téléphone tout en conservant leurs discussions précédentes. Il permet également aux utilisateurs de transférer leur historique de discussion s’ils sont passés à un nouvel appareil ou à un numéro de téléphone. Cependant, il existe une condition selon laquelle le nouvel appareil doit prendre en charge l’interface utilisateur similaire pour WhatsApp à celle de l’appareil précédent. Cela signifie que pour le moment, le transfert de chat vers un appareil et un numéro différents n’est possible que si l’ancien et le nouvel appareil sont Android ou les deux sont des iPhones. La sauvegarde de chat d’un téléphone Android vers un iPhone ou vice-versa n’est pas prise en charge.

Pour être sûr, une fois la fonctionnalité activée, les utilisateurs ne pourront migrer leurs discussions que lorsqu’ils se connecteront à leur compte WhatsApp sur le nouvel appareil pour la première fois. S’ils ne le font pas la première fois, ils ne pourront peut-être pas le faire plus tard. L’outil peut également être utilisé pour migrer les médias disponibles dans WhatsApp lors du changement de périphérique et de numéro.

Il est à noter que la fonctionnalité est actuellement en cours de développement et qu’il n’y a pas de détails sur le moment où la fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs.

