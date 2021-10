WhatsApp et Instagram sont en panne à l’échelle mondiale ; Les utilisateurs de Facebook rencontrent des erreurs de connexion

in

Comme on pouvait s’y attendre, les utilisateurs affluent vers le site Web de micro-blogging Twitter pour signaler ces problèmes. (Déposer)

L’ensemble des services Facebook, y compris WhatsApp et Instagram, connaissent actuellement une panne mondiale.

Les utilisateurs du monde entier, y compris ceux en Inde, ne peuvent pas accéder à WhatsApp, Instagram et Facebook. Facebook semble également avoir rencontré un problème du côté du bureau, car plusieurs utilisateurs signalent des erreurs de connexion. Certains ne peuvent pas du tout accéder au site Web.

Une visite rapide de Downdetector, le site Web qui signale de telles pannes, confirme que Facebook, Instagram et WhatsApp sont effectivement en panne pour les utilisateurs du monde entier.

En Inde, la panne semble avoir commencé vers 21h00 IST. Facebook n’a pas encore reconnu le problème au moment du dépôt de ce rapport. Comme on pouvait s’y attendre, les utilisateurs affluent vers le site Web de micro-blogging Twitter pour signaler ces problèmes.

Ceci est une histoire en développement…

