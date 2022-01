WhatsApp et la nouvelle fonction qui alertera les captures d’écran

Il semble que très bientôt nous pourrons apprécier une nouvelle une fonction dans l’application WhatsApp qui alerterait sur les captures d’écran qui sont faites dans les conversations.

C’est vrai, une nouvelle fonctionnalité WhatsApp pourrait donner aux utilisateurs qui exécutent capture d’écran de conversations.

Tout semble indiquer qu’une nouvelle fonction WhatsApp viendrait s’ajouter à la tendance à la trahison des utilisateurs, qui cherchent à garder des témoins des conversations qui se déroulent au sein du réseau social.

Cela peut vous intéresser : WhatsApp, 9 idées pour féliciter cette nouvelle année

Parmi les nouveautés de la nouvelle année, la nouvelle a récemment circulé selon laquelle WhatsApp aurait des nouvelles à son service et pourrait ainsi s’ajouter à la tendance d’informer les utilisateurs qui enregistrent des captures d’écran des conversations ou des images envoyées.

Donc, si vous voulez en savoir plus sur les nouvelles fonctions WhatsApp qui seront disponibles, nous vous donnerons tous les détails sur la façon dont ce service de messagerie pourrait donner les captures d’écran.

Sans être confirmé pour l’instant, la vérité est que tout le monde espère que WhatsApp mettra déjà en place un troisième pigeon qui alertera les membres d’un groupe sur la plateforme que quelqu’un a pris une capture d’écran de la conversation.

Il convient de noter que l’attente est restée une intention, cependant, la rumeur est le meilleur indicateur de ce qui manque à la plate-forme, et c’est de garantir la sécurité que doit offrir un support qui compte des millions d’utilisateurs dans le monde.

En guise de système d’alerte, la troisième colombe bleue alertera les membres du groupe que l’un d’entre eux a réalisé une capture d’écran, ce qui rappelle le soin qu’il faut apporter aux informations et contenus qui sont partagés via ce média.

Et bien que ce ne soit pas une mesure confirmée, c’est un bon aperçu des mises à jour qui seraient vues dans l’application et qui confirment l’importance de ces fonctions d’alerte, face aux informations et contenus violés avec des captures d’écran.

C’est sans doute un plus extrêmement important pour les membres d’un réseau social qui trouvent dans ce type de garanties des raisons supplémentaires de se fidéliser à de tels médias.

En revanche, ce sont les nouvelles fonctions WhatsApp de 2022 qui viendront sur l’application :

Bobines Instagram sur WhatsApp

Dans les conversations WhatsApp, il sera possible de partager et de jouer à Instagram Reels sans avoir à entrer dans l’application, en raison de la connectivité entre les réseaux que Meta gère.

Déconnectez-vous en mode multi-appareils

La fonction multi-appareils est l’une des plus récentes de l’application de messagerie, qui permet de connecter simultanément un compte WhatsApp sans avoir à toujours avoir un téléphone portable.

Supprimer les messages pour tout le monde, mais sans limite

La fonction « supprimer le message pour tout le monde » n’est disponible que pendant les 60 premières minutes après l’envoi du message. La nouvelle mise à jour permettra donc de supprimer les messages à tout moment pour protéger la sécurité et la confidentialité des utilisateurs.

Masquer des contacts spécifiques

L’une des améliorations les plus attendues et la nouvelle fonction WhatsApp sont encore à venir, c’est l’option qui vous permettrait de masquer la photo de profil et l’heure de la dernière connexion à certains contacts afin que seules certaines personnes puissent voir que vous sont « en ligne ».