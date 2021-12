WhatsApp et les 9 idées à féliciter pour cette nouvelle année

WhatsApp, 9 idées pour féliciter cette nouvelle année | .

En raison de l’éloignement de certaines familles qui ne pourront malheureusement pas passer le Nouvel An ensemble, WhasApp vous présente 9 idées à envoyer lors de cette importante célébration.

Grâce aux nouvelles technologies, nous avons la possibilité de ne pas nous sentir si loin de nos proches, que ce soit par appel vidéo, chat ou un simple appel, fait le bonheur de millions de personnes, tout comme l’application de Whatsapp fournit.

Même loin de chez nous, ces applications nous permettent d’avoir une communication constante, surtout maintenant avec l’arrivée de nouvel An.

On peut toujours communiquer avec ses proches malgré l’éloignement | WhatsApp d’Instagram

Le 31 décembre commence à être un jour où les félicitations, les bons voeux et les bénédictions commencent à affluer sur les téléphones, mais sans aucun doute partager des phrases pleines d’esprit pour souhaiter aux autres un excellent début d’année, nous partageons quelques phrases que vous pourriez utiliser via WhatsApp :

L’un d’eux est de partager un appel vidéo avec vos grands-parents et d’apprendre à faire leur gâteau de Noël traditionnel, au cas où vous auriez une grand-mère qui cuisine délicieusement comme c’est la coutume avec la plupart.

Envoyer une note vocale à l’une de vos tantes racontant une blague sur Noël, ou de ce style, leur apportera sûrement beaucoup de grâce.

Envoyer un message d’amour à quelqu’un de spécial tard dans la nuit, après 12 heures, serait pour beaucoup un détail qu’ils seraient fascinés de recevoir.

Vous pouvez également envoyer des SMS à différents amis tout au long de la journée, car vous pourriez rencontrer des fuseaux horaires différents.

Une des idées qui ne manque pas du tout est de copier et envoyer le même message à tous vos contacts, le secret serait justement de copier-coller, pour que la légende de « transmis » n’apparaisse pas et ainsi vous minimisez l’importance à quelqu’un ou moins le ressent comme ça.

Sans aucun doute, il y aura toujours quelqu’un qui devra travailler pendant la nouvelle année, vous pourrez donc lui envoyer un message et même l’appeler pour qu’il se sente aimé et qu’il sache qu’il n’a pas été oublié et qu’il nous manque.

Faire un mème et l’envoyer à vos oncles pour qu’ils le comprennent, c’est aussi bien, surtout maintenant qu’ils sont un peu compliqués à comprendre pour les générations plus âgées.

Un appel à l’étranger avec quelqu’un de spécial fonctionne toujours, surtout lorsque la famille peut se réunir et que tout apparaît avec un appel vidéo, c’est quelque chose de vraiment excitant et émotionnel.

Dans le chat de groupe de la famille, ils pouvaient faire un live et profiter d’un film de Noël avec toute la famille, quelle que soit la personne présente ou non.