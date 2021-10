WhatsApp et téléphones portables où l’application cessera de fonctionner | Pixabay

Nous ne sommes qu’aux derniers jours de la grande panne d’électricité que le célèbre application WhatsApp, car il cessera de fonctionner sur une longue liste de téléphones portables à partir du 1er novembre, donc si vous ne savez toujours pas ce qu’ils sont, continuez à lire.

Le 1er de novembre L’application cessera de fonctionner sur certains types de téléphones portables Android et iOS, ce qui affectera sans aucun doute des millions de personnes.

C’est vrai, l’application de messagerie instantanée WhatsApp a annoncé qu’à partir du 1er novembre, elle cessera de fonctionner sur certains types de téléphones portables Android et iOS.

Chaque nouvelle version de l’application offre un support différent que de nombreux appareils en raison de leur système d’exploitation ne peuvent pas obtenir.

La décision de la propre application de Facebook est également due aux mesures de sécurité qu’elle met en œuvre dans chacune des mises à jour.

WhatsApp cessera de fonctionner sur les téléphones avec Android 4.0.4 ou iPhone avec iOS 9 et les versions précédentes et nous vous donnerons la liste de ceux qui ne fonctionneront plus.

Android Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2. Sony : Xperia M. Huawei : Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2. LG : Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q. ZTE : Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo. Autres : Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8. iOS Apple iPhone SE (16 Go, 32 Go, 64 Go). Apple iPhone 6S (16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go). Apple iPhone 6S Plus (16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go).

A noter que depuis l’application, ils recommandent pour une « meilleure expérience » que les utilisateurs d’Android utilisent un appareil compatible avec la version 4.1 ou ultérieure.

De leur côté, pour les utilisateurs d’iPhone, ils conseillent que le système d’exploitation soit la version iOS 10 ou supérieure.

Alors maintenant, vous savez, si vous avez l’un de ces modèles que nous avons mentionnés, soyez très prudent, car il est plus que certain que vous perdrez l’application et que vous ne pourrez plus l’utiliser comme avant, alors peut-être que c’est le temps de mettre à jour pour ne pas en manquer.