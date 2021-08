WhatsApp, étapes pour utiliser le convertisseur de texte Unicode | Pixabay

Cette fois, nous allons vous montrer comment utiliser le convertisseur Texte Unicode pour changer la police dans l’application WhatsApp d’une manière extrêmement simple, alors continuez à lire pour savoir comment.

Si vous cherchez à lui donner une couche de personnalisation en plus de votre compte WhatsApp, nous vous indiquerons comment modifier la police via cette application.

La vérité est que WhatsApp est devenu l’une des meilleures alternatives pour la messagerie à distance et le meilleur de tous est que vous pouvez également y recevoir des documents de travail, des photos de vos voyages avec vos amis ou passer un appel vidéo virtuel avec tous vos proches maintenant que social la distanciation est tellement nécessaire.

Mais pas seulement cela, car dans WhatsApp, il est également possible d’effectuer une série d’astuces que très peu de gens connaissent et c’est que ces derniers jours, le convertisseur de texte Unicode est devenu populaire.

C’est une plate-forme qui vous aidera non seulement à changer de lettres dans l’application de messagerie rapide, mais également dans des plates-formes telles que Messenger, Instagram, Telegram et même dans le SMS classique.

Pour obtenir le convertisseur de texte Unicode pour WhatsApp sur votre appareil mobile, il n’est pas nécessaire de télécharger des programmes d’origine inconnue, encore moins de télécharger des APK qui pourraient introduire des logiciels malveillants et de la publicité.

ÉTAPES POUR ACTIVER LE CONVERTISSEUR DE TEXTE UNICODE POUR WHATSAPP

L’astuce est extrêmement simple et il suffit que vous ayez le navigateur de votre choix et WhatsApp entièrement mis à jour.

Entrez le texte du convertisseur Unicode sur Google. Dans cette section, vous verrez une barre de recherche où vous pouvez écrire votre message. Une fois terminé, cliquez sur “Afficher”. Ensuite, vous verrez que votre texte sera converti avec différents styles de lettres. Copiez celui que vous voulez et collez-le dans vos conversations WhatsApp.

Maintenant, ce style de lettre sera envoyé à vos amis par WhatsApp et au cas où vous voudriez envoyer un autre message similaire, il vous suffit de répéter les étapes précédentes et c’est tout. Mieux encore, le format ne sera pas perdu au cas où vous voudriez surprendre quelqu’un. Même ce convertisseur de texte Unicode pour WhatsApp est gratuit et fonctionne pour Android et iPhone.

Et c’est comme ça que c’est simple, car vous allez pouvoir vous rendre compte que c’est quelque chose que vous pouvez faire très rapidement, alors n’hésitez pas à le faire et surtout surprenez tous vos contacts.