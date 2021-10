1/7

WhatsApp, Facebook et Instagram ne reviennent pas ?, rire avec des mèmes | Twitter

Rions sur Twitter ! Il semble que ce soit l’invitation qui Facebook, WhatsApp et Instagram ont fait leurs utilisateurs après les avoir laissés brutalement abandonnés et toujours pas revenus ce lundi 4 octobre.

Des millions d’utilisateurs des réseaux sociaux les plus célèbres au monde ont été bouleversés après que leurs messages et publications sur WhatsApp, Facebook et Instagram ont été arrêtés et que les applications ne fonctionnaient plus.

Les internautes ont rapidement cherché un endroit pour se réconforter de l’abandon de ces réseaux sociaux et ont constaté que Twitter continue de triompher, ils sont donc venus sur ce réseau social comme alternative pour exprimer leur mécontentement envers les autres.

En bons mexicains, ils ont vite pris l’initiative de se lancer mèmes pour rendre les désagréments plus agréables et faire rire les autres en attendant que ces services de réseaux sociaux soient rétablis.

Il convient de noter que WhatsApp, Facebook et Instagram vont au-delà d’être de simples applications de loisirs et de divertissement, car de nombreuses activités économiques et d’autres en dépendent déjà ; l’échec de ces services provoque donc une grande gêne chez les utilisateurs.