WhatsApp facilite la gestion des catalogues et le masquage des produits – WWD

Quatre mois après l’introduction des paniers d’achat, WhatsApp a franchi une nouvelle étape dans le parcours d’un acteur de commerce novice à une plate-forme de vente au détail en ligne plus raffinée.

La société appartenant à Facebook a révélé mercredi des mises à jour qui se concentrent davantage sur la question embêtante de l’inventaire pour les marques et les détaillants avec des catalogues.

Pour éviter aux commerçants d’avoir à gérer leurs annonces via une application mobile, la société de messagerie sociale leur permet de créer ou de gérer des catalogues sur un ordinateur de bureau ou sur le Web. L’idée est de rendre «rapide et facile l’ajout de nouveaux articles ou services afin que leurs clients sachent ce qui est disponible», selon l’entreprise. Cette décision vise à aider les marques et les détaillants avec de grands catalogues et un grand nombre de stocks, en particulier, car ils ont tendance à s’appuyer sur des ordinateurs pour ces tâches, plutôt que sur des téléphones.

À l’inverse, essayer d’acheter des produits qui ne sont pas disponibles peut nuire à l’expérience d’achat des clients potentiels. Désormais, les détaillants peuvent masquer des articles spécifiques qui sont épuisés ou qui ont été retirés, et les retrouver facilement lorsqu’ils sont de nouveau en stock.

Certes, les mises à jour se concentrent davantage sur les détails que sur les grandes avancées, mais elles ciblent les fondamentaux qui peuvent faire toute la différence dans l’expérience d’achat et de vente de produits.

Les changements signalent également l’attention croissante de WhatsApp aux questions pratiques et aux nuances du commerce de détail, ce qui suggère que la plate-forme cherche à rattraper les ambitions d’achat massives de sa société mère, ainsi que de la plate-forme sœur Instagram. Mais il y a un long chemin à parcourir pour y arriver.

Plus de huit millions de catalogues bien sûr via WhatsApp dans le monde, a révélé la société. Ce n’est pas une mince affaire, mais près d’un an et demi après les débuts de la fonctionnalité, ce n’est pas non plus le genre de traction massive à laquelle on pourrait s’attendre d’une plate-forme comptant plus de deux milliards d’utilisateurs mensuels actifs.

L’application de messagerie semble contrecarrer la tendance des lancements de haut niveau constants avec des fonctionnalités flashy et attirantes, choisissant plutôt de développer ses fonctionnalités d’achat dans un processus régulier et plus interactif. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Les fonctionnalités de messagerie de WhatsApp sont déjà extrêmement populaires dans des pays comme l’Inde, ainsi qu’en Afrique et en Amérique du Sud, il y a donc beaucoup de potentiel et beaucoup en jeu au-delà des régions occidentales où Instagram et Facebook dominent. L’approche lente et régulière du développement peut avoir du sens si elle donne le type d’offre commerciale solide capable de répondre aux demandes des marchés émergents à croissance rapide.

La société semble tirer les leçons de son expérience de l’année dernière avec le déploiement limité de WhatsApp Pay, qui a été lancé en Inde et a levé certains obstacles réglementaires avec la banque centrale du Brésil. Des initiés familiers avec la réflexion de l’entreprise ont décrit la complexité de la gestion de l’infrastructure de paiement comme un «marathon et non un sprint», et cela pourrait s’appliquer également à son développement commercial plus large.